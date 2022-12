如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說,想年收千萬不必放棄小確幸,只要先從兩件事開始做起。 (路透)

據美國媒體CNBC近期調查,約五分之一的千禧世代和近四分之一的Z世代認為,必須年收100萬美元以上才會感覺富有。

暢銷書《我教你變成有錢人》(I Will Teach You to Be Rich)作者塞提(Ramit Sethi)說,如果感到富有是你的人生目標,你並不需要放棄生活小確幸就能達成。

塞提表示,每當談到累積財富,多數人總是會聚焦在一些「3美元的問題」,例如「我今天是否該別買咖啡」或「我該不該吃個甜點」等等。

但他說,「這些3美元問題不會對我們的理財生活造成任何不同」。

反之,他認為人們應該聚焦的是「3萬美元的問題」,例如「我每個月是否有做投資 」或「我曾否向主管爭取過加薪」。

塞提說,人們對致富的最大誤解之一,就是認為其過程應該令人興奮而且發展迅速。但他說:「真正的財富幾乎都是透過長時間累積,而且過程很無聊,不過也應該很無聊。」

塞提表示,比起期待中樂透,人們現在可以開始做兩件事來累積財富,一個是注意自己的儲蓄 比率,另一個是建立「有意識的支出計畫」。

塞提說,「存6%或7%的收入,對你人生的差別將是好幾千美元」,但如果無法一下子就存那麼多錢也無妨,一開始只要先盡力而為,再慢慢調高比率即可。

比起仰賴編列預算 來管理支出,塞提建議民眾建立「有意識的支出計畫」,因為預算通常會使人花錢變得保守,而且可能會花太多時間在將支出分類,沒時間享受生活。

所謂「有意識的支出計畫」,就是將支出分為四大類:固定成本(例如房租、學貸)、儲蓄(包括應急資金和度假經費)、投資(例如退休金計畫)和「免罪惡感支出」(例如叫外賣或購物)。

塞提說,若能將財富按此順序分配,就能優先確保照顧到財務責任,其餘的錢就能「沒有罪惡感」地盡情花費。