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馬斯克被機器人逼宮？調查：推特民調可能被機器人操縱

編譯陳律安／綜合外電
調查顯示，推特機器人帳戶的問題相當嚴重，可能影響該平台上的調查結果。 （路透）
調查顯示，推特機器人帳戶的問題相當嚴重，可能影響該平台上的調查結果。 （路透）

推特的新老闆馬斯克常在該平台發起民調，來解決備受爭議的問題，例如是否恢復前總統川普的帳號，或他是否應辭任推特執行長，並表示會遵循調查結果；然而一項新研究顯示，這類調查很容易由機器人操縱。

數位權利非營利組織Accountable Tech發現，只要用低於100美元的代價，即可購買機器人服務，為推特調查灌進數萬張選票，使外界擔憂馬斯克倚賴調查以決定推特的未來，畢竟推特具有龐大的全球影響力。

在完成推特收購案的前幾個月，馬斯克宣稱推特的用戶有許多是機器人假帳號，但他近期說這個問題已獲得解決，且推特在他的率領下，用戶數也增長。

Accountable Tech共同創辦人和執行總監吉爾說，沒有證據顯示機器人的數量已下降，「事實上在馬斯克的率領下，機器人的活動更猖獗，現在更容易透過機器人操縱投票結果。只要馬斯克仍讓有錢有閒之人左右推特的重大決策，那麼推特就危險了，可能被外國政府在內的惡意分子操控」。

協助企業因應資訊威脅的Alethea公司執行長柯普蘭說，重大的商業決策通常由董事會和董事會決定，如果推特繼續透過民調決定動向，有心人士很可能透過民調控制該平台。

推特 馬斯克 民調

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