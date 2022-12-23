我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

Fed通膨目標應上調至4%

國際中心／綜合報導

美國消費者物價已比疫前水準高出超過15%，要讓通膨迅速降回央行的目標2%，談何容易？包括諾貝爾經濟學獎得主克魯曼等許多經濟學家，長久來主張2%的目標太低，應上調到3%、甚至4%。

前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）上月底也在金融時報（FT）撰文宣稱，此時先進經濟體有充分理由把通膨目標提高到3%。

克魯曼指出，過去15年來，從2008年金融危機到新冠疫情危機，經濟遭受的衝擊出乎意料，也因此需要更多潤滑。

在金融海嘯最低潮，即使利率降到0%，仍不足以促成充分就業，這在通膨率2%時是難以想像的。如今，疫情已大幅改變人們工作和購物方式，凸顯調整的問題比預期還要大，而若能接受3%、甚至4%的通膨率，而不是堅持通膨率必須一路降到2%，問題會更好解決。

克魯曼說，未來數月，Fed終究得面臨抉擇：為了把通膨壓到2%目標，不得不引發一波經濟衰退；或者，把目標調高一點，並且在通膨降到「相當低」但未低到2%時，宣告抗通膨之戰已勝利。克魯曼贊同布蘭夏的看法：Fed若能把通膨率壓到3%，即可喊停。

除了克魯曼、布蘭夏，包括哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）和彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員加農（Joseph Gagnon）也力促提高通膨目標。

不過，反對調整通膨目標者也大有人在。

美國前財長桑默斯認為，為通膨設定數字目標不見得是好主意，但現在不是改向的時候。

克魯曼 疫情 諾貝爾

上一則

美光大裁員 記憶體吹寒風

下一則

台灣明年經濟成長率 中研院估僅2.41％

延伸閱讀

馬斯克掌推特為何狀況百出？克魯曼：特權使人腐化

馬斯克掌推特為何狀況百出？克魯曼：特權使人腐化
抗通膨何時勝利？克魯曼、布蘭夏籲2%目標上調至3%

抗通膨何時勝利？克魯曼、布蘭夏籲2%目標上調至3%
Fed升息減速慢行要看什麼路標？ 克魯曼：這數據是關鍵

Fed升息減速慢行要看什麼路標？ 克魯曼：這數據是關鍵
克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

2022-12-19 15:06

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路