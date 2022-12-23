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大跌反成利多 空頭今年大賺

財經新聞組／綜合報導

今年美股大跌反讓空頭得利，可望實現2018年以來首次全年獲利，大多數都要歸功於放空特斯拉、亞馬遜和其他多年來引領市場走高的大型成長型股票

分析公司S3 Partners的數據顯示，今年來空頭炒家擁有3037億元的已實現和未實現收益，較2018年成長了4倍；相當於全年9736億元的平均空頭總回報率為31.2%。

就絕對數字而言，放空特斯拉最賺錢，投資人在約193億元的放空股票中獲得150億元的已實現和未實現獲利。這家電動車製造商的股價今年至今已下跌約60%。過去幾年，該公司的快速上漲讓許多看跌的空頭投資人吃虧。

S3數據顯示，其他被放空最多的公司包括亞馬遜、Meta、蘋果公司和線上二手車銷售商Carvana。

多空對沖基金公司Anson Funds投資組合經理人 卡桑(Moez Kassam)表示，今年「對空頭來說比較容易，因為經濟環境對整個市場來說像是逆風，而不是前幾年的順風」，「空頭不可能天天過年。」

Stanphyl Capital投資組合經理人史畢格(Mark Spiegel)自2014年以來「不斷地以不同規模」放空特斯拉，他表示，放空特斯拉是他基金今年最賺錢的空頭部位。

雖然高利率重擊了成長型股票，但部分投資人認為，特斯拉CEO馬斯克收購推特是在虛耗他經營這家電動車公司的時間。馬斯克出售特斯拉股票也給該股帶來壓力，而且投資人一直在關注消費者對電動車需求降溫的跡象。

史畢格一直堅持看空特斯拉，認為該股距離達到合理價格還有很長的路要走。

過去幾年，空頭投資人的日子並不好過：在2021年損失了1424億元，當年GameStop等所謂的迷因股大漲，重創了空頭部隊。它們在2020年遭受了2417億元的損失，當時Fed為應對新冠疫情將利率下調至歷史低點，引發市場大幅反彈。（財經新聞組）

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