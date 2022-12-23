反彈僅一日行情 道指再跌349點

美股在本周短暫喘息後22日繼續下跌，年底拋售潮重回華爾街。

道瓊工業平均指數 下跌348.99點或1.05%至3萬3027.49點，盤中一度下跌803.05點。史坦普500指數下跌56.05點或1.45%至3822.39點。與此同時，那斯達克綜合指數下跌233.25點或2.18%至1萬476.12點。

因Nike和聯邦快遞的獲利優於預期以及12月消費者信心數據強勁，道指21日上漲526點。史指和那指分別上漲1.49%和1.54%。

然而，由於投資 人仍然擔心世界各國央行進一步收緊貨幣政策將把經濟推向衰退，22日拋售再度回歸。科技股領跌，Lam Research和Advanced Micro Devices等半導體公司分別下跌8.65%和5.64%。

12月至今，道指下跌4.52%，而史指和那指分別下跌6.32%和8.65%。所有三大平均股指都將打破3年的連勝紀錄，並創下2008年以來最差的年度表現。

電動車製造商特斯拉開始為其部分車輛提供7500元的折扣，股價 下跌8.88%，加劇了投資人對該公司需求放緩的擔憂。

二手車零售商Carmax未達到獲利和營收預期，股價下跌3.66%。由於上季業績令人失望，美光科技下跌3.44%，拖累其他晶片股。曾經的迷因股票寵兒AMC在宣布融資後下跌7.36%。