反彈僅一日行情 道指再跌349點
美股在本周短暫喘息後22日繼續下跌，年底拋售潮重回華爾街。
道瓊工業平均指數下跌348.99點或1.05%至3萬3027.49點，盤中一度下跌803.05點。史坦普500指數下跌56.05點或1.45%至3822.39點。與此同時，那斯達克綜合指數下跌233.25點或2.18%至1萬476.12點。
因Nike和聯邦快遞的獲利優於預期以及12月消費者信心數據強勁，道指21日上漲526點。史指和那指分別上漲1.49%和1.54%。
然而，由於投資人仍然擔心世界各國央行進一步收緊貨幣政策將把經濟推向衰退，22日拋售再度回歸。科技股領跌，Lam Research和Advanced Micro Devices等半導體公司分別下跌8.65%和5.64%。
12月至今，道指下跌4.52%，而史指和那指分別下跌6.32%和8.65%。所有三大平均股指都將打破3年的連勝紀錄，並創下2008年以來最差的年度表現。
電動車製造商特斯拉開始為其部分車輛提供7500元的折扣，股價下跌8.88%，加劇了投資人對該公司需求放緩的擔憂。
二手車零售商Carmax未達到獲利和營收預期，股價下跌3.66%。由於上季業績令人失望，美光科技下跌3.44%，拖累其他晶片股。曾經的迷因股票寵兒AMC在宣布融資後下跌7.36%。
上一則
缺貨…製造業持續面臨供應鏈問題
下一則
FB留言