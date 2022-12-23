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缺貨…製造業持續面臨供應鏈問題

財經新聞組／綜合報導

卡爾德(Glen Calder)上周原本預期會收到一批齒輪箱減速器，來製造他公司生產的特定型號鋪路機，但當他上周打電話詢問訂單狀態時，才知道這批來自義大利的貨物現在要拖延3個月。

卡爾德氣憤地指出，「沒有解釋，沒有藉口，什麼都沒有。」他在南卡羅來納州Taylors市經營80名員工的卡爾德兄弟公司。他說，他的工廠已經在為亟需義大利零件的機器切割鋼材，現在不得不轉向去生產其他東西。這些鋪路機的訂單只能延後交貨，目前無法完成。

供應鏈問題在疫情期間困擾著像卡爾德這樣的生產商；在一年前的危機高峰期，製造商面臨從鋼鐵和鋁到電腦晶片和塑料樹脂的各種物資的短缺。

最近幾個月情況有所改善；例如，在美國港口等待卸貨的船隻數量已經減少。供應管理協會(ISM)最新的調查顯示，感覺供應商交貨時間比前一個月快的受訪者比率達到2009年以來的最高水平，而表示速度較慢的受訪者比率已從去年的歷史高點回落至歷史趨勢水平以下。

許多商品變得更容易取得，但供應鏈仍遠遠未恢復正常。

設備製造商協會(AEM)對179家公司進行的調查發現，98%的公司表示面臨持續的供應鏈問題。更不祥且令人驚訝的是，將近60%認為問題會繼續惡化。

另一個指標，紐約Fed的全球供應鏈壓力指數在10月和11月再度小幅走高，扭轉了過去一年大部分時間全球供應瓶頸的部分鬆動。

而現在，人們又開始擔心中國了；在大部分疫情時間裡，中國的工廠都在努力跟上全球對成品需求的意外激增，該國突然取消對疫情的限制現在引發一波感染浪潮，可能再次阻礙工廠的發展。

不過可以肯定的是，部分製造商相信最壞的情況已經過去。

供應鏈 疫情 義大利

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