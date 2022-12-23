Fed縮表 可望明年提早結束

Fed縮表可能比預想的提早結束。（路透）

Fed持續縮減資產負債表的努力，可能會比想像的更早結束，即使它制訂了更激進的升息路徑。

Fed觀察人士認為，由於金融部門流動性短缺的情況可能已經發生，Fed明年很可能被迫以某種形式停止當前的國債 和抵押貸款支持證券(MBS)剝離。這種短缺可能會威脅到Fed對隔夜利率目標的控制，這也就是它可能不得不做出反應的原因。

預測公司LH Meyer經濟學家Derek Tang說，每當官員談到資產負債表前景時，「他們似乎一直對整件事保持沉默，這很奇怪。」他認為Fed將在2023年春季開始看到流動性問題，並在6月之前採取行動開始限制其縮表幅度。

Monetary Macro投資 長Joseph Wang認為，最常被稱為量化緊縮(QT)的過程將在2023年第3季發生變化。他說，這種轉變發生時，「可能是由於國債市場流動性惡化或銀行準備金持續下降。」

野村投資銀行分析師預計，Fed將在明年9月結束縮表。今年在11月政策會議之前進行的一項調查發現，主要銀行預測縮表將在明年最後一季結束。

然而，高盛預測，在Fed改變立場前，縮表可能會持續到2024年底甚至2025年，這也凸顯了這部分仍存在不確定性。

自今夏以來，Fed一直在縮減其債券 持有量。雖然官員們沒有給出這個過程的結束日期，但經濟學家假設官員們心中有數。

在過去15年裡，Fed兩次使用其資產負債表作為貨幣政策工具來增加或減少對經濟的刺激。上一輪大規模擴張於2020年3月開始，當時正值新冠病毒疫情爆發之初。

從那年春天開始，在積極買進美國國債和MBS的推動下，到今年4月，Fed持有的資產從4.2兆元增加到接近9兆元的高點。Fed從3月開始升息，並從6月開始允許其擁有的一定數量的債券到期不續作。截至12月14日，Fed持有的資產約為8.6兆元。