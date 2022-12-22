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美元指數上揚 經濟數據支撐Fed鷹派立場持續更久的預期

編譯林奇賢／綜合外電
美國經濟數據比預期強勁，引發了市場對聯準會（Fed）維持激進緊縮路徑的擔憂。（路透）
美國經濟數據比預期強勁，引發了市場對聯準會（Fed）維持激進緊縮路徑的擔憂。（路透）

美元兌主要貨幣周四（22日）升值，因美國經濟數據比預期強勁，引發了市場對聯準會（Fed）維持激進緊縮路徑的擔憂。英國第3季GDP減幅比預期大，拖累英鎊貶值較大。

追蹤一籃子六種主要貨幣兌美元的DXY美元指數上漲0.2%，至104.38。

英鎊兌美元貶值0.36%，至1.2038美元。

歐元兌美元微貶0.08%，報1.0596美元。

日圓小幅升值0.08%，報132.35日圓兌1美元。

最新數據顯示，美國上周初請失業金人數增幅低於預期，意味勞動市場仍緊俏，而美國第3季國內生產毛額（GDP）季比年率最終值為3.2%，比上月公布的修正值2.9%強勁。

勞動市場保有韌性，令投資人擔憂Fed繼續積極採取政策緊縮行動。

商業支付公司Corpay首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）說：「美元正在升值，因為今天公布比預期更強的數據，提升了對明年的利率預期。」

與此同時，日圓匯率小幅升值。此前日本銀行（央行）無預警調整殖利率曲線管控（YCC）措施，刺激了看漲日圓的賭注。

而且，有「日圓先生」之稱的前日本財務省財務官榊原英資表示，日銀有可能會在下次決策會議再度調高10年期公債殖利率上限。

Trader X分析師布朗（Michael Brown）說：「日圓從當前水準開始，有很大的升值空間。」

布朗還說：「我認為，隨著日本央行變得更加鷹派、市場持續懷疑我們從Fed那裡聽到的消息，日圓有升到120-130中間值的空間，約落在125或126日圓。」

與此同時，比特幣下跌1.02%，報16,652美元，在加密幣交易所FTX倒閉之後，加密幣持續走跌。

殖利率 日本 央行

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