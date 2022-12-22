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FTX創辦人以2.5億美元獲保釋 但這不代表他有那麼多錢

編譯季晶晶／綜合外電
FTX創辦人班克曼-佛瑞德（中）周四以2.5億美元獲准保釋。（美聯社）
FTX創辦人班克曼-佛瑞德（中）周四以2.5億美元獲准保釋。（美聯社）

聲名狼藉的FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）周四在首次出庭時以2.5億美元獲准交保，這是美國有史以來最大保釋金額之一。但他不必真的拿出這筆錢。

檢方和他的辯護律師都同意，這位曾經擁有數十億美元財富的30歲年輕人如今資產「銳減」，班克曼-佛瑞德說，他可能只有10萬美元。

法官裁准的2.5億美元保釋金，以班克曼-佛瑞德父母的加州房產做為擔保品。這棟房子的價值當然遠不及此，鉅額保釋金的意義在於棄保潛逃會導致嚴厲的財務後果，通常由價值大約僅為公布金額十分之一的資產做擔保。

檢察官表示，同意班克曼-佛瑞德獲保釋只因為他願意從巴哈馬被引渡返美，否則引渡過程可能需要幾個月或幾年。他將在1月3日須重回曼哈頓聯邦法院，對面臨的八項刑事罪名提出抗辯。

法官詢問班克曼-佛瑞德是否理解，如果違反任何保釋條款，他的父母將損失2.5億美元，而他自己將被控棄保潛逃時，他回答：「是的。我理解。」

班克曼-佛瑞德的保釋金額與Colony Capital創辦人Tom Barrack的一樣——後者上月被控擔任阿聯代理人、試圖非法影響美國政策但獲判無罪——但仍遠低於地產大亨繼承人Robert Durst在德州被控謀殺後棄保潛逃的創紀錄保釋金30億美元。

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