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明年美元走勢如何？策略師：先升後貶反映這因素

編譯湯淑君／綜合外電
分析師普遍預期2023年美元將走貶，但不會呈直線下滑走勢。（路透）
分析師普遍預期2023年美元將走貶，但不會呈直線下滑走勢。（路透）

分析師普遍預期2023年美元將走貶，但不會呈直線下滑走勢。

道瓊社報導，美銀（BofA）首席G-10外匯策略師Athanasios Vamvakidis表示，美元匯價最近雖回軟，但仍大幅高估，因此2023年美元走勢看跌，只是跌勢不會呈直線進行。

Vamvakidis說，根據市場共識看法，2023年美元走勢應該很「單純」，就是：隨著美國通膨降下來，聯準會（Fed）開始調降利率，於是削弱美元。但美銀認為實際情況應該比那種情境複雜得多。

他說，明年Fed或許會停止升息，但若是在通膨「仍降得拖泥帶水」的情況下，Fed不可能降息。他說：「美元要真正回軟，通膨必須大幅降下來。」

美銀預估，到2023年底，歐元兌美元匯價可能從目前的大約1.0623美元升抵1.10美元。

三菱日聯銀行（MUFG Bank）分析師Derek Halpenny預期，美元2023年可能先升後貶。明年第1季美元可能恢復升值走勢，反映美國就業市場仍強，使Fed維持把利率升得「更高、更久」的立場；但美元強勢可能維持不久，到明年第2季，隨著勞動市場轉弱降低工資通膨顧慮，為Fed在第4季降息提供論據，美元也將回落。

BMO資本市場外匯策略師團隊認為，歐元相對於美元而言價位偏低，可望在未來一年升值，但短期內仍將對美元貶值。BMO預測，未來12個月期間，歐元/美元可能從現在的大約1.063挺升到1.10；不過，未來三個月歐元對美元「易貶難升」，可能貶到1.04美元。

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