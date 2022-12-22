我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鴿派抬頭？明年Fed決策官員大換血 多名鷹派將失投票權

馬斯克太忙 大中華區總裁朱曉彤成了特斯拉接班大熱門

明年上半走勢 依舊不太樂觀

財經新聞組／綜合報導

美股剛要結束金融危機以來最糟的一年，2023年上半年可能會再發生又一輪暴跌行情。這種悲觀預期是摩根大通、摩根史坦利和高盛集團等華爾街投資機構資深策略師一致的共識。

這些策略師們警告，隨著企業獲利受到經濟成長放緩和通膨依然居高不下帶來的負面影響，以及全球央行繼續保持堅定的鷹派立場，美股明年上半年將面臨新一輪下跌行情。

他們預計，一旦Fed停止升息，明年下半年股市將開啟復甦行情，但預計可能只會出現一個較溫和的反彈趨勢，在2023年年底將僅比2022年底略高。

根據對22位華爾街頂級策略師的調查，平均預期史坦普500指數明年收於4078點，僅比目前水平高出約7%。最樂觀的預測是上揚24%，而悲觀的預測是較當前水平下跌11%。

摩根大通策略師團隊預計，史指明年上半年將回落至2022年的最低點，之後市場對於Fed的轉向預期將推動下半年反彈，這將使其比當前水平高出約10%。史指在今年10月一度跌至3577點全年最低點，跌幅高達25%。

對於抱持樂觀態度的股票市場投資人來說，美國經濟成長趨勢的韌性、升息步伐放緩以及全球經濟重新開放，都是促使股市復甦的有利因素。

然而，華爾街策略師們的普遍共識是，美股尚未反映出普遍悲觀的經濟衰退預期。

高盛策略師格里森曼(Christian Mueller-Glissmann)和馬里奧蒂(Cecilia Mariotti)近期的報告指出，模型顯示未來12個月美國經濟成長放緩的概率為39%，但風險資產的定價水平僅僅反映了11%的機率。

與不斷惡化的經濟前景密切相關的是企業業績。即使今年展現出驚人的韌性，但隨著壓力增加，企業獲利預計將在明年大幅下降，而需求疲軟將帶來更大的經濟衰退和滯脹風險。

（財經新聞組）

華爾街 美股 高盛

上一則

分析師：應將麥當勞納入投資組合

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美股續漲 道瓊勁揚300點 Nike等企業財報助攻

美股續漲 道瓊勁揚300點 Nike等企業財報助攻
無視意外擔憂 道指中止連跌

無視意外擔憂 道指中止連跌
能源股表現優 明年可望延續

能源股表現優 明年可望延續
明年是熊是牛 華爾街沒信心

明年是熊是牛 華爾街沒信心

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

2022-12-19 15:06

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知