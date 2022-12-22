明年上半走勢 依舊不太樂觀

美股 剛要結束金融危機以來最糟的一年，2023年上半年可能會再發生又一輪暴跌行情。這種悲觀預期是摩根大通、摩根史坦利和高盛 集團等華爾街 投資機構資深策略師一致的共識。

這些策略師們警告，隨著企業獲利受到經濟成長放緩和通膨依然居高不下帶來的負面影響，以及全球央行繼續保持堅定的鷹派立場，美股明年上半年將面臨新一輪下跌行情。

他們預計，一旦Fed停止升息，明年下半年股市將開啟復甦行情，但預計可能只會出現一個較溫和的反彈趨勢，在2023年年底將僅比2022年底略高。

根據對22位華爾街頂級策略師的調查，平均預期史坦普500指數明年收於4078點，僅比目前水平高出約7%。最樂觀的預測是上揚24%，而悲觀的預測是較當前水平下跌11%。

摩根大通策略師團隊預計，史指明年上半年將回落至2022年的最低點，之後市場對於Fed的轉向預期將推動下半年反彈，這將使其比當前水平高出約10%。史指在今年10月一度跌至3577點全年最低點，跌幅高達25%。

對於抱持樂觀態度的股票市場投資人來說，美國經濟成長趨勢的韌性、升息步伐放緩以及全球經濟重新開放，都是促使股市復甦的有利因素。

然而，華爾街策略師們的普遍共識是，美股尚未反映出普遍悲觀的經濟衰退預期。

高盛策略師格里森曼(Christian Mueller-Glissmann)和馬里奧蒂(Cecilia Mariotti)近期的報告指出，模型顯示未來12個月美國經濟成長放緩的概率為39%，但風險資產的定價水平僅僅反映了11%的機率。

與不斷惡化的經濟前景密切相關的是企業業績。即使今年展現出驚人的韌性，但隨著壓力增加，企業獲利預計將在明年大幅下降，而需求疲軟將帶來更大的經濟衰退和滯脹風險。

（財經新聞組）