分析師：應將麥當勞納入投資組合

根據Jefferies餐廳分析師巴里許(Andy Barish)的長期看法。如果美國在2023年進入衰退，麥當勞 可能會是投資 組合中的一個亮點。

他在最新的客戶報告中表示：「由於經濟衰退迫在眉睫，我們認為麥當勞是餐廳股中可攻可守的操作標的，而且還可擴大市占率。」「在我們看來，明年第4季需求趨勢可能會持續強勁。直到2024年，我們認為以價值和便利性為主導的品牌相關性，將支持其同店銷售和獲利能力優於同行。」

巴里許將麥當勞的目標價從305元上修至315元，較當前水平上漲約 18%。

對麥當勞2023年的多頭觀點，源自其今年銷售強勁，因為這家速食連鎖店利用吸引人的促銷活動如成人快樂餐，並繼續提高其產品質量。

該公司2022年的股價表現凸顯這一切。麥當勞今年來僅微跌0.3%，同期史坦普500指數 下跌19.8%，道瓊工業指數下跌10.8%；速食同業棒約翰下跌36%，達美樂披薩下跌37%，百勝集團下跌9.6%。

巴里許對麥當勞的看法中最重要的部分是「在經濟衰退期間的歷史表現出色」，「在2008-2009年，所有餐廳類別的同店銷售額都受到負面影響，但麥當勞美國同店銷售額的表現比快餐店(QSR)細分市場平均水平高出380個基點，也較整個產業平均水平高出700個基點。」

他指出，「我們將歷史上的出色表現歸因於麥當勞強大的品牌相關性，即價值、食品吸引力和便利性，這使其能夠應對折扣交易並從其他速食品牌和快餐休閒品牌中搶占市占率。在2023年至2024年，預計美國同店銷售將分別成長3.6%和2.0%，這得益於數位化、會員方案、外送、得來速、行銷、雞肉平台、核心菜單和價值方案的定價結構和動能。」