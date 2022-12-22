財報引樂觀預期 道指上漲526點

美股連續第二天上漲，兩家領頭羊個股發布了樂觀的財報，引發了人們對企業獲利可能優於預期的希望，即使經濟可能出現衰退。

道瓊工業平均指數 上漲526.74點或1.6%收3萬3376.48點。史坦普500指數上漲56.82點或1.49%收3878.44點。那斯達克綜合指數上漲162.26點或1.54%收1萬709.37點。

在超過華爾街對上季獲利和營收的預期後，Nike飆升12.19%。這個結果提振了其他零售股。這家運動服裝製造商在清理庫存方面也取得了進展，較上季有所下降。

與此同時，聯邦快遞財報每股獲利超出預期後上漲3.43%。該公司還分享了一系列削減成本的計畫。

12月消費者信心數據優於預期，躍升至4月以來最高水平，也提振了投資 者情緒。

隨著2022年底的臨近，三大股指均可望打破3年連漲紀錄，並創下2008年以來最糟的一年。道指今年下跌8.15%，本月下跌3.51%，而史指則分別下跌18.63%和4.94%。那指在2022年暴跌31.55%，在12月下跌6.62%。

根據Vanda Research編製的數據，即使時代動盪，但散戶投資人在2022年仍湧向受挫的科技股。

投資人全年淨買入價值154億元的特斯拉股票 ，較2021年成長424%。超過蘋果成為最受歡迎的股票。