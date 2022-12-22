雲端市場 谷歌自認排第二

各大型科技業者對自家雲端業務都諱莫如深。（路透）

多年來，谷歌 一直在雲端 基礎設施市場追趕，在業內被視為遙遙落後的第三名，僅次於亞馬遜和微軟 。投資人面臨的挑戰是，這三家公司沒有用易於比較的方式公布雲端基礎設施相數據。

然而，谷歌員工根據一份外洩的微軟文件和對其他市場統計數據進行推斷，在內部估計顯示，谷歌自認比分析師認定的更接近第二名。

谷歌文件估計，微軟在截至6月30日的最新財年產生不到290億元的Azure消費收入，反映出客戶使用雲端基礎設施服務的價值。這比華爾街分析師預測的少了數十億元。

谷歌文件顯示，Azure在2022財年結束時的營運虧損接近30億元，低於上年的逾50億元虧損。它聲稱Azure的銷售和行銷成本接近100億元，占消費性收入的34%。微軟表示，同期整個公司的銷售和行銷成本相當於營收的11%。

但Cowen分析師伍德(Derrick Wood)認為「不可能有這麼大的損失」。他對微軟股票的評級相當於買入。他的研究顯示Azure的營業獲利率超過30%，而谷歌估計的獲利率為-10%。

雲端是科技領域最重要的戰場之一，因為大型科技公司試圖向大型企業和政府機構爭取高獲利合約，越來越多公司將關鍵的計算和儲存需求從自有的數據中心獨立出來。

谷歌和微軟一直在大力投資，以防止亞馬遜網絡服務(AWS)主導這塊市場。但這些公司從未完全公開它們的結果。

微軟提供了Azure和其他雲端服務的年增率，但沒有提出美元數字，也沒有具體說明有多少成長來自Azure。

與此同時，谷歌母公司Alphabet也沒有告訴投資人谷歌雲端平台(GCP)產生了多少收入。它只披露了所謂的Google Cloud的數據，其中包括對Google Workspace協作軟體的訂閱以及GCP。

亞馬遜公布AWS第3季的營業獲利率為26%。