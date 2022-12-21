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電動車普及 業界高管樂觀度下降

財經新聞組／綜合報導
電動車普及率樂觀度意外下滑。（路透）
電動車普及率樂觀度意外下滑。（路透）

根據一項最新調查，由於供應鏈問題和經濟擔憂加劇，全球汽車業高管對電動車採用率的信心不如一年前。

國際諮詢和會計師事務所畢馬威(KPMG)針對900多名汽車業高管進行的年度全球汽車調查指出，76%的人擔心通貨膨脹和高利率將對他們明年的業務產生不利影響。光是美國，這個數字就達84%。

在這些擔憂中，汽車業高管對2030年全電動車在美國和全球的普及程度不再那麼樂觀。在今年的調查中，估計屆時全球銷售的新電動車比率在10%到40%之間，低於一年前的20%到70%。

在美國，電動車銷量的中值預期為新車市場的35%，低於一年前的65%，並且遠低於拜登政府去年底宣布的2030年達到50%的目標。

畢馬威全球汽車業務主管西爾伯格(Gary Silberg)指出，「從長遠來看，仍然存在樂觀情緒，但最重要的是，短期內大家都很實際。你會在整個調查中看到這種現實主義。」

除了其他供應鏈問題和對經濟衰退的擔憂之外，電動車也面臨多項挑戰，像是聯邦政府對激勵措施有更嚴格的要求、對電池原材料的擔憂加劇，還有創紀錄的車價。

參與調查的高管預計，特斯拉仍將是電動車領域的全球領導者，但領先優勢要小得多。

也許最令人驚訝的是，高管們相信科技巨頭蘋果公司將成為電動車市場的領導者之一；據傳該公司多年來一直在開發一種電動車。

蘋果公司在有關電動車領導地位的調查中獲得133票，排名第四，僅次於特斯拉的223票、奧迪的206票和寶馬的196票。蘋果在一年前獲得91票，即使該公司從未公開確認有汽車開發計畫。

排在蘋果之後的前10名品牌還有福特、本田、比亞迪、現代起亞、梅賽德斯奔馳和豐田。讓人意料之外的遺漏是通用汽車，這家汽車製造商的品牌沒有一個進入前12名。

電動車 汽車 蘋果

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