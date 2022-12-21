無視意外擔憂 道指中止連跌

美股上漲，因華爾街擺脫了日本央行 意外動作導致全球債券殖利率 急升的影響。投資人還忽視了對年底反彈可能無法實現的擔憂。

道瓊工業平均指數 上漲92.2點或0.28%收3萬2849.74點。史坦普500指數上漲3.96點或0.1%至3821.62點。而那斯達克綜合指數上漲1.08點或0.01%收1萬547.11點。

20日隔夜，日本央行擴大了對10年期日本政府債券殖利率的管制上限，一開始讓全球交易員措手不及，並導致股票期貨下跌。這增加了來自其他鷹派央行的壓力，股市晚盤回升，因為交易員評估了央行的舉措，並押注大多數明年將停止升息。

即使上漲，股市本周和本月結束時仍將出現下跌。道指本月至迄今下跌5.03%。史指下跌6.34%，那指下跌8.03%。

根據Bespoke Group的數據，從1月3日年度高點到20日早盤，美股市值已縮水11.7兆元。

在這11.7兆元中，超過5兆元的損失來自6家公司：蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta和特斯拉。

股票並不是唯一遭受損失的資產。木材在2022年下跌超過67%，有望創下1979年來最糟的一年。以太幣和比特幣也是明顯的輸家，前者今年至今下跌近67%，後者下跌63% . 這兩種加密貨幣都將迎來自2018年來最糟的一年。