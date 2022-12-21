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目標百貨渴求顧客 假日季銷售搶救

財經新聞組／綜合報導

目標百貨(Target)試圖為購物者和自己創造一些節日魔力，因為在連續3季發布令人失望的獲利並調降本季財測後，假日購物季變得更加重要。

其他零售商也面臨壓力。科爾(Kohl's)、Under Armour和Gap都在尋找新CEO來應對假日季。Bed Bath & Beyond正在努力重振其業務，縮減門市面積和員工人數。幾乎每家零售商都在努力降低庫存，同時兼顧不需要的商品和對價格更敏感的購物者。

但市值約660億元的目標百貨是其中最引人矚目的業者，今年以來股價已下跌超過37%。該公司在5月未能實現第1財季獲利，並在6月警告，由於商品降價，獲利將受到打擊，導致股價暴跌。

該公司還試圖採取更具促銷性的假日季操作手法。這家以廉價時尚著稱的大賣場與品牌達成獨家交易，並創造自有全新商品。

其中一項交易是與傳奇玩具品牌FAO Schwarz合作，另一個是與英國零售商Marks & Spencer合作。該公司還推出一系列特色食品，例如裝在形狀像倫敦公共汽車錫罐中的酥餅曲奇和裝在收藏燈籠中的茶包。

在停車場，Target邀請星巴克進駐，向選擇路邊取貨的客戶提供喝咖啡的選項。這項服務將自假期前夕開始在240家商店推出，並計劃很快將其普及到更多賣場。

對於整個假期安排好外出活動的客戶，它有更多迷你Ulta Beauty店內店出售特別的節日禮品套裝、香水、化妝品和一些5元或10元的禮品。目前已有350家商店，高於一年前的100家左右。

但目標百貨已不再擁有疫情初期那樣的優勢。根據追蹤零售客流量的Placer.ai數據，無論是與去年同期還是2019年疫情前的客流量相比，目標百貨的每周商店客流量都有所下降。根據最新數據，截至12月5日當周，客流量同比下降6.1%，較2019年下降4.7%。

目標百貨 零售商 疫情

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