能源股表現優 明年可望延續

能源類股今年逆勢大漲，成為史坦普500指數 表現最佳類股。至於明年，分析師 認為，雖然有些利空因素，但能源類股漲勢應可延續，繼續成為表現最優類股。

根據統計，截至12月13日，能源類股2022年累計飆升約55%，將創下歷史紀錄。

數據顯示，華爾街對能源類股的看好程度仍高於整體市場，預計明年能源指數的潛在漲幅約為16%，而整體大盤的漲幅為10%。

此外，華爾街給予61%的能源指數公司買入評級，而史指成分股整體的買入評級比率為55%。多頭認為，能源股看來仍有吸引力，因為能源類股在史指中的本益比仍然最低，且油價即將穩定。

Hennessy Funds投資組合經理人庫克(Ben Cook)預計，石油 和天然氣股將在2023年繼續領先大盤，「能源股比任何其他產業類股估值都要便宜。同時，能源業還擁有各產業股中最高的自由現金流殖利率。因此，我認為能源類股能夠在2023年連續第3年領漲史指。」

但也有分析師認為，在2022年推動能源股上漲的兩大因素：獲利成長和穩定上漲的股利支出，在2023年可能發生變化。目前能源企業的獲利增幅的確在放緩，部分分析師甚至認為，剛結束的一季是能源企業最後一個能夠獲得正收益的單季。

Truist證券分析師丁曼(Neal Dingmann)預計，2023年能源業的自由現金流將減少18%。因為「過去2年曾有利於大多數能源業者的原材料價格利多因素繼續延續的可能性微乎其微」。他指出，「油田服務成本將上升，從而使能源商在2023年生產同樣數量的石油和天然氣變得更加昂貴。」

摩根大通首席全球市場策略師柯拉諾維奇(Marko Kolanovic)也看好2023年能源股走勢。他說，在近期下跌後，能源股將大幅反彈，並在2023年繼續大幅上漲，有望再次成為表現最好的類股。（財經新聞組）