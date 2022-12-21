我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

財經簡訊

財經新聞組

財經簡訊

NHTSA調查赫茲不當租車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，正在調查赫茲租車是否向客戶出租了未完成召修的車輛。該機構在一份公開文件中表示，它收到的資訊顯示「赫茲在沒有進行必要的召回維修的情況下向客戶出租車輛」。涉及車款包括福特Explorer和日產Altima汽車，但沒有透露涉及的數量。

利空不絕 亞馬遜股價腰斬

亞馬遜股價在進入2023年前持續低迷，因為投資人擔心成本仍然居高不下，以及即將到來的令人失望的假日購物季。根據數據，這家科技巨頭的股價目前徘徊在52周新低，今年至今下跌了50.3%。光是12月至今就下跌約12%，本周更受到11月零售銷售報告乏善可陳的壓力。

3M設定2025年停產

工業集團3M Co設定2025年為停止生產PFAS的最後期限。PFAS也被稱為「永久化學品」，它被廣泛用於從手機到半導體的所有領域，並與癌症、心臟病和新生兒體重過輕等疾病有關。這種全氟和多氟烷基物質不會迅速分解，並且近年來在全美各地的飲用水、土壤和食品中被發現處於危險濃度。

需求穩定 通用磨坊升財測

通用磨坊(General Mills Inc)調升全年有機銷售額和獲利預期，原因是其零食棒和早餐麥片的需求穩定，而且產品價格上漲。這家Cheerios穀物製造商預計2023財年有機淨銷售額將成長8%至9%，而之前預測為成長6%至7%。全年調整後每股獲利將成長4%至6%，之前預期為成長2%至5%。

Evercore ISI降特斯拉目標價

EvercoreISI分析師麥克納利(Chris McNally)將特斯拉股票目標價從300元下修至200元，加入高盛、Wedbush和Oppenheimer的看跌行列。他說，雖然特斯拉在全球規模、垂直整合和降低通膨法案(IRA)方面具有領先優勢，但投資人已經充分意識到這些優勢，現在必須經歷2023-2025年競爭測試。

新屋開工率降0.5%至143萬套

商務部表示，11月新屋開工率下降0.5%，折合年率為143萬套。單屋住宅建築年率降至82.8萬套，為2020年5月以來最低水平。代表未來建築的建築申請下降11.2%至年率134萬套。單屋住宅建築許可下降7.1%至2020年5月以來的最低水平。

特斯拉 租車 股價

上一則

美明年將成原油淨出口國

下一則

黑田震撼 日銀超寬鬆轉向

延伸閱讀

馬斯克辭CEO？推特民調57%說Yes

馬斯克辭CEO？推特民調57%說Yes
「夢魘該結束了」 分析師：馬斯克可能辭推特執行長職

「夢魘該結束了」 分析師：馬斯克可能辭推特執行長職
誰能接棒馬斯克成推特CEO？網友猜有黑馬

誰能接棒馬斯克成推特CEO？網友猜有黑馬
特斯拉大股東喊撤換馬斯克

特斯拉大股東喊撤換馬斯克

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年