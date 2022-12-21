財經簡訊

NHTSA調查赫茲不當租車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，正在調查赫茲租車是否向客戶出租了未完成召修的車輛。該機構在一份公開文件中表示，它收到的資訊顯示「赫茲在沒有進行必要的召回維修的情況下向客戶出租車輛」。涉及車款包括福特Explorer和日產Altima汽車，但沒有透露涉及的數量。

利空不絕 亞馬遜股價 腰斬

亞馬遜股價在進入2023年前持續低迷，因為投資人擔心成本仍然居高不下，以及即將到來的令人失望的假日購物季。根據數據，這家科技巨頭的股價目前徘徊在52周新低，今年至今下跌了50.3%。光是12月至今就下跌約12%，本周更受到11月零售銷售報告乏善可陳的壓力。

3M設定2025年停產

工業集團3M Co設定2025年為停止生產PFAS的最後期限。PFAS也被稱為「永久化學品」，它被廣泛用於從手機到半導體的所有領域，並與癌症、心臟病和新生兒體重過輕等疾病有關。這種全氟和多氟烷基物質不會迅速分解，並且近年來在全美各地的飲用水、土壤和食品中被發現處於危險濃度。

需求穩定 通用磨坊升財測

通用磨坊(General Mills Inc)調升全年有機銷售額和獲利預期，原因是其零食棒和早餐麥片的需求穩定，而且產品價格上漲。這家Cheerios穀物製造商預計2023財年有機淨銷售額將成長8%至9%，而之前預測為成長6%至7%。全年調整後每股獲利將成長4%至6%，之前預期為成長2%至5%。

Evercore ISI降特斯拉 目標價

EvercoreISI分析師麥克納利(Chris McNally)將特斯拉股票目標價從300元下修至200元，加入高盛、Wedbush和Oppenheimer的看跌行列。他說，雖然特斯拉在全球規模、垂直整合和降低通膨法案(IRA)方面具有領先優勢，但投資人已經充分意識到這些優勢，現在必須經歷2023-2025年競爭測試。

新屋開工率降0.5%至143萬套

商務部表示，11月新屋開工率下降0.5%，折合年率為143萬套。單屋住宅建築年率降至82.8萬套，為2020年5月以來最低水平。代表未來建築的建築申請下降11.2%至年率134萬套。單屋住宅建築許可下降7.1%至2020年5月以來的最低水平。