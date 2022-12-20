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Starlink衛星網路服務 達100萬用戶里程碑

編譯洪啟原／綜合外電
全球首富馬斯克（Elon Musk）的太空事業SpaceX宣布，旗下星鏈（Starlink）低軌衛星寬頻網路服務已達到100萬活躍用戶這個里程碑。（路透）
全球首富馬斯克（Elon Musk）的太空事業SpaceX宣布，旗下星鏈（Starlink）低軌衛星寬頻網路服務已達到100萬活躍用戶這個里程碑。（路透）

全球首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司SpaceX宣布，旗下星鏈（Starlink）低軌衛星寬頻網路服務已達到100萬活躍用戶這個里程碑，這對一項技術是重大成就，更別說幾年前此目標還看似遙不可及。

目前全球多大部分地區可在地面使用太空衛星提供的高速網路服務。SpaceX負責研發、推出及營運這套衛星網路系統，目前在美國多數地區雖供過於求，但在澳洲所有地區都可取得這項服務。在澳洲安裝衛星天線的成本近來降至略高於400美元，但衛星網路服務費每月最高可達139美元。

和澳洲人口稠密區許多人使用的固網寬頻服務將比，衛星網路對某些人來說是昂貴的解決方案。對網路技術發展最慢的地區而言，Starlink確實為任何地區取得寬頻網路連結帶來一線希望。Starlink擁有100萬名客戶，意味每月約可帶來1.39億美元收入，這麼多現金流有助Starlink繼續發射太空衛星。

此外，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，烏國已與SpaceX達成協議，將安裝更多Starlink天線抵禦俄羅斯的空襲。

澳洲 太空 SpaceX

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