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摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

財經簡訊

財經新聞組／整理

阿凡達票房未達標 迪士尼下跌

迪士尼股票因《阿凡達：水之道》周末首映票房弱於預期，股價下跌。在觸及52周低點後收跌超過4%至85.78元。該公司股價過去一年下跌超過40%。這部電影首周末國內票房收入1.34億元，低於預期的1.75億元和迪士尼自己預測的1.35億元至1.5億元。

歐盟警告Meta恐違反壟斷法

歐盟執委會警告Facebook母公司Meta違反了歐盟反壟斷法，扭曲了線上分類廣告市場的競爭並濫用其主導地位。執委會在初步意見中表示，它將進一步調查，如果有足夠的證據證明該公司違反了歐盟規則，它可能會處以高達該公司全球年營業額10%的罰款。

大摩：獲利衰退似金融危機

摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)表示，美股將迎來全球金融危機以來最糟的一年；同時，企業獲利可能也將遭遇同樣的命運。他指出，即將到來的企業獲利衰退「本身可能與2008/2009年的情況類似」，這可能會引發美股再創新低，「甚至比大多數投資人預期的要糟更多」。

貝萊德指不會改變ESG立場

即使部分共和黨政客強烈反對其在氣候變遷問題上的立場，但貝萊德計畫未來一年內，不會對其與企業往來以及在環境和社會問題上的立場上做出重大改變。這家全球最大資產管理公司為投資人管理約8兆元資產，作為全球向低碳經濟轉型的一部分，在推動企業做出改變時受到一些共和黨議員的挑戰。

摩根史坦利任命義投行主管

摩根史坦利任命葛瑞可(Emilio Greco)和薩沃伊尼(Nicola Savoini)為其義大利投資銀行業務的聯席主管。葛瑞可在投行領域工作逾20年，主要與義大利主要金融機構合作，於去年加入該行。薩沃伊尼過去17年一直在該行工作。先在倫敦工作一段時間，後於2015年回到米蘭投行團隊。

Mesa Air轉與聯航聯營航班

支線航空公司Mesa Air Group Inc表示，在向其機師提供大量合約以阻止跳槽至其他航空公司後，該公司正在探索在成本上升情況下籌集資金的方案。Mesa表示，在選擇減少與美國航空聯營航班後，將從明年開始轉向聯航網絡。目前正在敲定一項為聯航經營區域航班的協議。

歐盟 迪士尼 投資

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明年是熊是牛 華爾街沒信心

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新疆喀什綜保區 進出口年增805%

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