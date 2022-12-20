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摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

明年是熊是牛 華爾街沒信心

財經新聞組／綜合報導

美股來說，殘酷的2022年即將結束，但隨著對經濟衰退的擔憂愈演愈烈，而且逐漸取代通膨，華爾街似乎更難相信2023年美股前景會很快好轉。

今年至今，史坦普500指數下跌近20%。而對利率敏感的成長型科技股受到的打擊更大，那斯達克綜合指數下跌逾30%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「我們正走向衰退，但明年可能上下半年走勢相反，下半年可能會有所改善。」他預計史指將在2023年上半年重新測試10月低點，但明年最終將收於4575點左右，較16日收盤價上漲近19%。

華爾街目前面臨的關鍵問題是，距Fed結束升息還有多遠。

Pictet Asset Management首席策略師寶里尼(Luca Paolini)認為，金融環境收緊將使投資人明年的關注點從通膨轉向經濟放緩帶來的風險。他對未來3到6個月美股持悲觀態度，並觀察三個關鍵因素：企業獲利預期觸底、債券殖利率曲線趨陡，以及對經濟周期最敏感的股票估值較低。

他說，「我們仍處於熊市中，通膨見頂是明確的，但預計明年股市將走弱。通膨的下降可能是緩慢而痛苦的，絕不足以讓央行從緊縮轉向寬鬆。這就是為什麼我們預計明年不會降息。相較於通膨，我更擔心2023年的經濟成長。」

資產管理公司Principal Asset Management首席全球策略師沙赫(Seema Shah)則預計，明年科技股仍將面臨特別大的挑戰，隨著借貸成本上升，科技股的高估值將被拉低，「當然，明年將充滿挑戰，但也將為股票投資人提供一些機會。預計美國經濟將在2023年下半年出現衰退，Fed可能不會對經濟下滑做出任何放鬆的反應。雖然今年是估值壓縮，但明年將是獲利下滑，因此我們預計美股將進一步走跌。」（財經新聞組）

美股 投資 殖利率

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