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日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 日圓急升、美期指急挫

未見聖誕行情 股指連跌四日

財經新聞組／綜合報導

由於對經濟衰退的擔憂加劇，投資人擔心年底反彈的時間不多了，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌162.92點或0.49%收3萬2757.54點。史坦普500指數下跌34.7點或0.9%至3817.66點。那斯達克綜合指數下跌159.38點或1.49%至1萬546.03點，亞馬遜下跌3.35%。

這也代表所有三項平均股指連續第4個交易日下跌。

在Fed宣布短期升息2碼(50個基點)並暗示長期利率繼續走高後，股指上周下跌。隨著政策制訂者將未來升息的預測調升至高於之前預期，並表示現在預計將利率上修至5.1%，對Fed將推動美國經濟陷入衰退的擔憂加劇。

摩根史坦利E*Trade交易主管拉金(Chris Larkin)表示：「臨近12月底，投資人仍在等待聖誕行情，股指自9月以來首次連續幾周下跌。」

其他央行也處於強硬態度。歐洲央行上周升息，並表示預計未來還會有更大幅度的升息。日本央行也可能重新考慮其2%的通膨目標，並可能很快開始升息。

在連續下跌2周後，12月股市將結束慘淡的單月表現。到目前為止，道指本月下跌5.3%，同期史指下跌6.4%。那指可望下跌8%。

投資人還將關注本周幾份財報。聯邦快遞和Nike都將在20日收盤後公布業績結果。

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