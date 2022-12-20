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成人玩家 玩具業新主力客群

財經新聞組／綜合報導
玩具商的產品目標受眾有很大一個群體是成年買家。（路透）
玩具商的產品目標受眾有很大一個群體是成年買家。（路透）

目前有兩件事讓玩具業得以維持：通貨膨脹和被稱為「大孩子」的消費群體。

根據NPD Group的數據，這些童心未泯的人每年占所有玩具銷售額的四分之一，價值約90億元，是整個產業成長的最大推動力。

往往在玩具上花費更多的大孩子們非常喜歡卡通、超級英雄和收藏品，這些能讓他們想起童年。他們會購買可動人偶、樂高玩具和洋娃娃等通常被認為是「兒童用品」的商品。 然而，近年來，玩具製造商專為這些消費者打造了產品線，他們意識到這些仍想玩得開心的成年人的需求很高。

在70年代和80年代，玩具業開始從一個等待創新的產業轉變為擁抱創造更多基於娛樂授權的產品。可以肯定的是，在此之前已有電影和電視節目系列的玩具，但這股趨勢自此開始加速。

玩具公司Jazwares品牌長帕達瓦(Jeremy Padawer)說，「1977 年『星際大戰』上映，你開始在零售店看到更多的授權產品，我們用玩具和收藏品來滿足我們的粉絲。」

他說，「當時的目標受眾幾乎都還是孩子。」「但那些出生於70年代和80年代的孩子擁有這麼多授權和可供明顯依戀的產品。即使如今已經30多歲和40多歲了，他們繼續證明這一點。」

大約十年前，隨著超級英雄電影和漫畫文化爆發成為主流，這種兒童化趨勢開始興起。《玩具書》(The Toy Book)主編兼《玩具內幕》(The Toy Insider)資深編輯扎恩(James Zahn)表示，過去5年它對玩具公司的獲利影響越來越大。

樂高等玩具製造商擁抱這些消費者，並專門針對這個群體創造了通常與懷舊娛樂資產相關的產品線。孩之寶的可動人偶黑色系列就是很好的例子，它利用了人們對星際大戰和漫威收藏品的渴望。甚至美泰也專門為這群買家設計芭比娃娃和風火輪系列產品。

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