我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰能接棒馬斯克成推特CEO？網友猜有黑馬

未見聖誕行情 股指連跌四日

誰能接棒馬斯克成推特CEO？網友猜有黑馬

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克可能很快會為推特尋求下任執行長。（美聯社）
馬斯克可能很快會為推特尋求下任執行長。（美聯社）

馬斯克可能很快就會為推特找新的執行長。

他在推特上進行民調，詢問網友自己是否該辭去推特執行長一職，周一上午結束時，57%投贊成票。

美國有線電視新聞（CNN）報導，雖然還沒有對民調結果發表評論，但馬斯克面臨特斯拉投資人的壓力，要求他儘早把推特的韁繩交給別人。自從他入主推特以來，特斯拉股價大跌34%，今年累計下跌63%。

歐本海墨（Oppenheimer）分析師Colin Rusch下調對特斯拉的評級，理由是這位億萬富豪擁有和管理推特，包括上周數名記者的帳戶遭停權，可能引發用戶和廣告商反彈出走，而這會進一步侵蝕推特的財務狀況，迫使馬斯克賣出更多特斯拉股票來彌補現現缺口。

有人已主動請纓希望接掌推特，包括前T-Mobile執行長John Legere、麻省理工學院人工智慧研究人員Lex Fridman，還有饒舌歌手Snoop Dogg。

CNN盤點了另一些條件很好的候選人，例如前臉書營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）和技術長斯科洛普夫（Mike Schroepfer），兩人今年稍早離開了臉書。但要他們點頭並非易事。

最可能的潛在人選是下面幾位現在正協助馬斯克管理推特的左膀右臂：

投資人Jason Calacanis：他在達康榮景期以記者身份崛起於科技界，是一位早期投資人，曾支持Uber和Robinhood，目前主持兩個播客。但他的推特民調，問自己是否該獨力或者和Sacks合力接棒推特，大部分受訪者投票給「其他」選項。

Craft Ventures合夥人David Sacks：他和馬斯克同是最初創辦PayPal的成員之一，後來又創辦企業通訊平台Yammer，2012年以12億美元賣給微軟。他堅定支持馬斯克立場，不管是與蘋果相爭，或批評透露馬斯克私人飛機行蹤的推特帳戶。被問到兩人對什麼事會有歧見，他回答西洋棋。

Adreessen Horowitz合夥人Sriram Krishnan：他可能是書面資料上看起來最明顯的選擇，有負責過推特產品的直接經驗，也曾為Snap和臉書開發過行動廣告產品，最近還在Andreessen Horowitz投資加密幣新創事業。

有些推特用戶揣測可能出現異軍突起的黑馬，包括前美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），他最近被人看到周末與馬斯克一起觀看世足賽，而他與推特最大投資人之一沙烏地阿拉伯王室很友好。庫許納擔任白宮顧問之前，在家族的房地產開發公司工作，還曾擁有一份周報《紐約觀察家報》。

就算選了人，交出日常營運責任，馬斯克做為擁有推特的人和董事會唯一董事，仍將大權在握，最終決定雇用和開除誰來為公司掌舵。

推特 馬斯克 投資

上一則

歐盟定天然氣價格採購上限 2023短缺情勢再添挑戰

延伸閱讀

馬斯克要下台了？推特用戶表決出爐 他「會遵從」

馬斯克要下台了？推特用戶表決出爐 他「會遵從」
美股早盤狹幅波動 市場憂心經濟衰退 特斯拉漲1.6%

美股早盤狹幅波動 市場憂心經濟衰退 特斯拉漲1.6%
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
馬斯克該不該續任推特CEO？57.5%推友贊成他離開

馬斯克該不該續任推特CEO？57.5%推友贊成他離開

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19

超人氣

更多 >
紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜

紐約、洛城2026現場看世界盃 會有更多亞洲驚喜
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋

洛市豪宅稅明年4月生效 富人、地產商急賣屋
世足賽／她捧金盃甜笑「梅西視角」愛妻照甜到長螞蟻

世足賽／她捧金盃甜笑「梅西視角」愛妻照甜到長螞蟻
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費