特斯拉大股東喊撤換馬斯克

特斯拉股價表現低迷，大股東呼籲執行長馬斯克交棒。（路透）

在特斯拉 （Tesla）需求前景引發疑慮之際，市場對特斯拉執行長馬斯克 分心整頓推特 的憂慮加劇，拖累特斯拉股價上周重挫16.1%，為2020年3月來最大單周跌幅，為特斯拉股價帶來「馬斯克風險」。自稱為「馬斯克」粉絲的特斯拉第三大個人股東廖凱原等投資人，便呼籲換掉特斯拉執行長。

在經濟衰退使特斯拉前景日趨黯淡之際，近來馬斯克把重心放在推特，還發表諸多引發爭議的言論，這些行為讓一些投資人不滿，呼籲撤換馬斯克，包括廖凱原。

廖凱原上周在推特發文稱，「馬斯克是個值得驕傲的父親（創辦人），可是特斯拉長大了，現在需要（一個）類似（蘋果執行長）庫克的執行者，不是馬斯克」。他說，「馬斯克放棄特斯拉了，特斯拉沒有有效運作的執行長，特斯拉需要、也值得一個有效營運的全職執行長」，建議董事會尋找替代人選。

廖凱原是印尼富豪，靠軟體致富，為僅次於馬斯克和甲骨文創辦人艾里森的特斯拉第三大個人股東。

巴隆周刊指出，任命臨時執行長似乎是值得特斯拉董事會考慮的選項。最近就連向來看多特斯拉的分析師，也質疑馬斯克太過分心及其售股行為。Wedbush分析師艾夫斯上周指出，對於特斯拉的處境，馬斯克一直透過出售股票提油救火，他在推特的舉動也使特斯拉的品牌惡化，特斯拉根本是馬斯克的提款機。