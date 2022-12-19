我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

特斯拉大股東喊撤換馬斯克

編譯陳律安／綜合報導
特斯拉股價表現低迷，大股東呼籲執行長馬斯克交棒。（路透）
特斯拉股價表現低迷，大股東呼籲執行長馬斯克交棒。（路透）

特斯拉（Tesla）需求前景引發疑慮之際，市場對特斯拉執行長馬斯克分心整頓推特的憂慮加劇，拖累特斯拉股價上周重挫16.1%，為2020年3月來最大單周跌幅，為特斯拉股價帶來「馬斯克風險」。自稱為「馬斯克」粉絲的特斯拉第三大個人股東廖凱原等投資人，便呼籲換掉特斯拉執行長。

在經濟衰退使特斯拉前景日趨黯淡之際，近來馬斯克把重心放在推特，還發表諸多引發爭議的言論，這些行為讓一些投資人不滿，呼籲撤換馬斯克，包括廖凱原。

廖凱原上周在推特發文稱，「馬斯克是個值得驕傲的父親（創辦人），可是特斯拉長大了，現在需要（一個）類似（蘋果執行長）庫克的執行者，不是馬斯克」。他說，「馬斯克放棄特斯拉了，特斯拉沒有有效運作的執行長，特斯拉需要、也值得一個有效營運的全職執行長」，建議董事會尋找替代人選。

廖凱原是印尼富豪，靠軟體致富，為僅次於馬斯克和甲骨文創辦人艾里森的特斯拉第三大個人股東。

巴隆周刊指出，任命臨時執行長似乎是值得特斯拉董事會考慮的選項。最近就連向來看多特斯拉的分析師，也質疑馬斯克太過分心及其售股行為。Wedbush分析師艾夫斯上周指出，對於特斯拉的處境，馬斯克一直透過出售股票提油救火，他在推特的舉動也使特斯拉的品牌惡化，特斯拉根本是馬斯克的提款機。

特斯拉 馬斯克 推特

上一則

罷工警報暫除 鐵路積弊難解

下一則

藝品市場降溫 蘇富比今年銷售額減7%

延伸閱讀

我該不該下台？馬斯克在推特交付用戶票決

我該不該下台？馬斯克在推特交付用戶票決
反覺醒、反過度勞權 矽谷大老力挺馬斯克「老闆主義」

反覺醒、反過度勞權 矽谷大老力挺馬斯克「老闆主義」
特斯拉股價慘跌 大股東希望撤換執行長馬斯克

特斯拉股價慘跌 大股東希望撤換執行長馬斯克
推特停權記者惹議 馬斯克：刪除違規推文才解封

推特停權記者惹議 馬斯克：刪除違規推文才解封

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠