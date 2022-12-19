巴隆:美股明年看漲10%

巴隆金融周刊最新調查顯示，2023年美股將先蹲後跳，全年漲約10%。（路透）

巴隆金融周刊(Barron's）的最新調查顯示，投資 策略師預測，2023年美股將先蹲後跳，全年漲約10%。可布局於能源、金融和醫療保健等類股。這些策略師也預期，新興市場 將有一波多頭走勢。

巴隆周刊在調查八名投資策略師的結果顯示，明年美國聯準會（Fed）仍將繼續決定股市命運。這些策略師認為，標普500指數 明年第1季可能繼續下跌，回測約3,500點的今年低點，意味著比目前價位下挫約10%，原因包括升息將經濟推入衰退的憂慮，以及明年1月財報季開鑼時，企業主管發表的保守展望。

但之後隨著Fed暫停升息，標普500指數2023年封關時可能收在4,233點，較當前價位上漲9%。若包括股利（標普500揩數目前的股息收益率為 1.64%）在內，明年底的總報酬率可能超過10%。

相較下，今年截至12月15日，標普500指數下跌18.3%，那斯達克指數重挫近31%。

債市也是灰頭土臉，基準的彭博美國綜合債券指數下跌了11%，若硬要說有一線希望，就是股票估值比以前便宜多了。

幾位策略師建議投資於能源、金融和醫療保健等類股，而且幾乎一致建議減持非必需消費品和零售股。巴隆周刊還列出了明年最受青睞的十檔股票，多傾向價值投資，包括亞馬遜、波克夏、美鋁、Google母公司字母、美國銀行、康凱斯特（Comcast）、達美航空、醫療科技業者美敦力（Medtronic）、麥迪遜廣場花園體育公司 （MSGS）及不動產公司托爾兄弟（Toll Brothers）。

這些策略師也預期，明年新興市場將有一波多頭走勢，原因之一是中國大陸逐步鬆綁防疫隔離政策。GW&K投資管理公司的新興財富共同經理人馬西和費南德斯預期，速食連鎖店集團百勝（Yum! Brands）和飯店經營商H World Group受惠於中國大陸消費者支出的復甦。

Baillie Gifford新興市場股票主管凱勒看好在中國大陸未來科技有一席之地的公司，包括生物製藥股百濟神舟（BeiGene）。

此外，隨著愈來愈多汽車製造商正委託其他公司組裝汽車，高盛預測這塊市場到2030年可能成長到1,440億美元，以加拿大汽車零件製造商麥格納（Magna）最被看好，該公司約15%的銷售額來自代工生產。