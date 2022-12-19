我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

巴隆:美股明年看漲10%

編譯林聰毅／綜合報導
巴隆金融周刊最新調查顯示，2023年美股將先蹲後跳，全年漲約10%。（路透）
巴隆金融周刊最新調查顯示，2023年美股將先蹲後跳，全年漲約10%。（路透）

巴隆金融周刊(Barron's）的最新調查顯示，投資策略師預測，2023年美股將先蹲後跳，全年漲約10%。可布局於能源、金融和醫療保健等類股。這些策略師也預期，新興市場將有一波多頭走勢。

巴隆周刊在調查八名投資策略師的結果顯示，明年美國聯準會（Fed）仍將繼續決定股市命運。這些策略師認為，標普500指數明年第1季可能繼續下跌，回測約3,500點的今年低點，意味著比目前價位下挫約10%，原因包括升息將經濟推入衰退的憂慮，以及明年1月財報季開鑼時，企業主管發表的保守展望。

但之後隨著Fed暫停升息，標普500指數2023年封關時可能收在4,233點，較當前價位上漲9%。若包括股利（標普500揩數目前的股息收益率為 1.64%）在內，明年底的總報酬率可能超過10%。

相較下，今年截至12月15日，標普500指數下跌18.3%，那斯達克指數重挫近31%。

債市也是灰頭土臉，基準的彭博美國綜合債券指數下跌了11%，若硬要說有一線希望，就是股票估值比以前便宜多了。

幾位策略師建議投資於能源、金融和醫療保健等類股，而且幾乎一致建議減持非必需消費品和零售股。巴隆周刊還列出了明年最受青睞的十檔股票，多傾向價值投資，包括亞馬遜、波克夏、美鋁、Google母公司字母、美國銀行、康凱斯特（Comcast）、達美航空、醫療科技業者美敦力（Medtronic）、麥迪遜廣場花園體育公司 （MSGS）及不動產公司托爾兄弟（Toll Brothers）。

這些策略師也預期，明年新興市場將有一波多頭走勢，原因之一是中國大陸逐步鬆綁防疫隔離政策。GW&K投資管理公司的新興財富共同經理人馬西和費南德斯預期，速食連鎖店集團百勝（Yum! Brands）和飯店經營商H World Group受惠於中國大陸消費者支出的復甦。

Baillie Gifford新興市場股票主管凱勒看好在中國大陸未來科技有一席之地的公司，包括生物製藥股百濟神舟（BeiGene）。

此外，隨著愈來愈多汽車製造商正委託其他公司組裝汽車，高盛預測這塊市場到2030年可能成長到1,440億美元，以加拿大汽車零件製造商麥格納（Magna）最被看好，該公司約15%的銷售額來自代工生產。

投資 指數 新興市場

上一則

理財Q&A／寒冬闔家同樂 不必花大錢

下一則

Fed官員：利率峰值恐高於5.1%

延伸閱讀

美股熊市 明年上半年才觸底

美股熊市 明年上半年才觸底
巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身
東北亞氣溫降 燃料價格看漲

東北亞氣溫降 燃料價格看漲
寵物專題／獸醫前景看好 年薪持續看漲

寵物專題／獸醫前景看好 年薪持續看漲

熱門新聞

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。美聯社

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

2022-12-15 16:49
2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

2022-12-16 07:06

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠