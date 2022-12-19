Fed官員：利率峰值恐高於5.1%

Fed多位決策官員重申堅定的鷹派立場，也說基準利率峰值可能高於最新預測的5.1%，並維持到2024年。（路透資料照片）

美國聯準會 （Fed）多位決策官員重申堅定的鷹派立場，表示不會在通膨得到控制之前就放鬆緊縮政策。官員也說，基準利率 峰值可能高於Fed最新預測的5.1%，並維持到2024年。

聯準會在美東時間14日公布最新利率政策以及經濟預測，幾乎所有決策者都認為有必要在未來幾個月繼續升息，利率峰值的中位數將達到5.1%。在決策會結束後第一批公開發言的官員中，從紐約聯準銀行總裁威廉 斯、舊金山聯準銀總裁戴利到克利夫蘭聯準銀總裁梅斯特，在不同場合仍持續發出鷹派信號，充分強調聯準會的決心，也就是將竭盡全力緩解物價壓力。

然而，這與金融市場的期望形成鮮明對比。路透報導，交易員們16日當天仍傾向於押注聯準會的政策利率峰值約4.85%，不會攀抵5%，且2023年下半年就開始降息，到明年年底將降2碼，以緩解經濟衰退的影響。

聯準會和華爾街的觀點之所以分歧，一種解釋是過去兩個月的消費者物價數據提振市場信心，投資人押注通膨下降速度會快於Fed預期。

威廉斯與戴利均強調，聯準會致力使通膨率回落至2%的目標，並稱需要明確的證據來表明物價壓力有所緩解。威廉斯表示，他並不認為經濟會衰退，但他對彭博電視表示，「我們將不得不採取必要行動」，使通膨回到2%的目標；如果是遏制通膨所需，那麼「利率可能比我們的預測還要高」。

戴利同日參加美國企業協會主辦的線上討論會，她並未明確表示自己支持明年的升息幅度，但強調自己將比市場更偏鷹派，因為聯準會使通膨回落至2%的決心不容置疑，「這意味著我的政策路徑更緊，利率峰值更高，我認為維持高利率的時間比部分債券投資人預期的更久」；她還說「我認為這是我們此刻，當下需要做的，以便恢復價格穩定。」

梅斯特接受彭博電視訪問時則說，聯準會將不得不把利率提高到超過本周公布的預測中值的水準。