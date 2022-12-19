罷工警報暫除 鐵路積弊難解

美國鐵路系統長期存在若干問題，不會因躲過罷工而煙消雲散。圖為太平洋鐵路。（Getty Images）

美國總統拜登(Joe Biden)不久前簽署法案，因而避免了原訂12月9日的貨運鐵路罷工 、以及可能造成的經濟危機；但鐵路系統長期存在若干問題，並不會因躲過罷工而煙消雲散。

追溯起來，眼前困擾供應鏈 、推高價格和導致經濟遲緩的問題，都與近年鐵路貨運服務持續衰退脫離不了關係。

美國鐵路協會(Association of American Railroads)去年秋天透過聲明說，鐵路公司心知肚明，其服務未達客戶期望或應有水準，正研擬正確的計畫、人員和設備，改善服務和可靠性。

擁有全美最大鐵路網的太平洋鐵路(Union Pacific)說，過去一年加速腳步，已落實目標招募1400名員工，近1000人接受培訓；該公司是全美四大鐵路業者之一，四大鐵路網貨運量占全美90%。

不過，托運客戶並不滿意。美國國家穀物和飼料協會(National Grain and Feed Association)首席經濟學家兼財務主管費舍爾(Max Fisher)說，還有改善空間。

許多商業團體公開抱怨鐵路貨運服務糟糕透頂。

可再生燃料協會(Renewable Fuels Association)執行長庫珀(Geoff Cooper)和其他鐵路貨運客戶代表稱，罷工危機暫除讓他們鬆一口氣，希望鐵路貨運服務全力提高及時性、穩定性和可負擔性。

美國燃料和石化製造業組織(American Fuel & Petrochemical Manufacturers)副總裁本尼迪克特(Rob Benedict)說，鐵路貨運的「正常服務」仍非常糟糕、而且成本越來越高，下屆國會須提出改革議題，糾正服務被濫用的歪風。

美國燃料和石化製造業組織最近對成員進行調查發現，所有受訪者都經歷鐵路運輸延誤或滯留至少三天，有一公司350多輛汽車在運輸途中延誤超過72小時。

依賴鐵路運輸的許多企業敢怒不敢言，即使向監管機構表達憂心，也不願公開談論問題，只能盡量與鐵路業者保持平順關係。

鐵路工會對於被國會阻止罷工感到憤怒；他們說，強加給工會成員的合約只會增加不滿，工人將辭職，造成更嚴重的人力短缺、更糟糕的服務。

代表全美約2萬8000名售票員的「鈑金、航空、鐵路、運輸工會」(the Sheet Metal,Air,Rail,Transportation union)運輸部門聲明，國家貨運鐵路網已破損，顯然須進行長期改革，勞工和托運人命運與共。

托運方最擔心鐵路公司承接的載貨服務減少、以及運送貨物所需時間拉長；鐵道車(rail cars)多半歸托運客戶所有，這些客戶希望盡快取回空車廂再裝滿貨物托運。

根據可再生燃料協會，乙醇業每年運送近40萬車次貨品，但如今運載乙醇的火車閒置率比一年前高30%、比疫情 前更高40%。

貨物流經洛杉磯港和鄰近長灘港時，鐵路延誤也是大問題；來自亞洲的海運集裝箱主要從長灘港入境。

種種問題早在疫情前就存在。賓州大學哈里斯堡分校(Penn State Harrisburg)物流與運營管理教授斯旺(Pete Swan)說，目前鐵路服務比本世紀初糟得多，過去五年尤其糟糕，管理層專注於提高股東獲利和資產回報率，而非服務品質，鐵路貨運之所以深陷困境，主要是欠缺提供優質服務的動力。

聯合太平洋、諾福克南方(Norfolk Southern)和波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)旗下的伯靈頓北方聖太菲鐵路運輸公司(Burlington Northern Santa Fe)2021年獲利果然都創紀錄。

服務品質欠佳，鐵路貨運客戶多半別無選擇。許多客戶被稱為「托運俘虜」(captive shippers)，無法在不同鐵路業者間協商爭取優惠費率。

斯旺說，鐵路業者有壟斷力量，即使服務品質惡劣仍可存活。

商業團體正推動對導致延誤或存在服務問題的鐵路業者實施嚴格監管和處罰。

鐵路聯邦監管機構之一的地面運輸委員會(The Surface Transportation Board)已舉行聽證會，考慮對不良服務懲處，國會也立法。

鐵路業者出面捍衛。美國鐵路協會聲明，懲處提議將對貨運鐵路網絡效率產生負面影響。

但是，加強監管鐵路業者的想法得到大部分商界支持。

美國化學理事會(American Chemistry Council)執行長揚恩(Chris Jahn)說，鐵路業很擅長華府的內幕遊戲，但潮流已轉變，國會和地面交通理事會為解決鐵路貨運問題，有很多工作要做，這些問題持續制約美國經濟、供應鏈危機沒完沒了。