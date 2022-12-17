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抓交替還是缺錢？馬斯克以當初收購價為推特找新投資人

編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克的財管團隊據悉正以每股54.2美元的價格，為推特尋找其他投資人入股。（路透）
馬斯克的財管團隊據悉正以每股54.2美元的價格，為推特尋找其他投資人入股。（路透）

10月才入主推特馬斯克正以每股54.2美元的價格，為推特尋找新的投資人，而這個價格與他當初將推特私有化時的出價（總收購價為440億美元）相同。

新聞網站Semafor報導，馬斯克的家族辦公室主管伯查爾（Jared Birchall），本周持續接洽潛在的投資人。

一份聲稱有全新投資機會的通知文件，將這件事描述成「以原始價格和條件，對普通股進行後續股權發行，目標是在年底前結束這輪籌資」。該文件並未說明推特預期在新一輪籌資募集的金額。

伯查爾說，他計劃和客戶（許多人持有的特斯拉部位很大）確認，他們對推特股票的興趣。

當初參與推特收購案的格伯（Ross Gerber），證實確有其事。格伯表示，他在馬斯克收購推特時投入了不到100萬美元，而15日晚間有人就新一輪籌資與他聯繫。

格伯也說：「他們這麼做，是因為錢快用光。我認為（馬斯克）當初沒料到營收會如此大幅下滑。」

另一名也獲得聯繫的人則說，馬斯克稱新的資金將用於擴張推特業務，包括「大舉招聘」程式設計師，以打造可以處理支付和提供其他服務的超級應用程式。

馬斯克過去曾坦承自己付太多錢買推特，但對公司長期前景仍有信心。

推特 馬斯克 投資

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