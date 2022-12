歐盟警告推特任意停權記者帳戶恐挨罰 馬斯克：將恢復

社交媒體推特 15日突然將署名任職於CNN、紐約時報 、華盛頓郵報和美國之聲的記者帳號停權。馬斯克 聲稱是因為他們暴露馬斯克的實時位置等私人資訊,但未提出證據。歐盟也警告推特可能因此挨罰。不過,馬斯克17日推文表示,他將恢復被停權的記者帳號。

馬斯克16日在推特進行意見調查,詢問用戶是否該恢復人肉搜索他實時位置的記者推特。回覆的用戶中約58.7%點選立刻恢復,41.3%的回覆七天內恢復。馬斯克17日推文表示,「人們做了選擇。人肉搜索我的位置、被停權的帳戶,現在將可恢復」。

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe