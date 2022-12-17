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歐盟警告推特任意停權記者帳戶恐挨罰 馬斯克：將恢復

編譯羅方妤／即時報導
馬斯克17日推文表示，他將恢復被停權的記者帳號。（美聯社）
馬斯克17日推文表示，他將恢復被停權的記者帳號。（美聯社）

社交媒體推特15日突然將署名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報和美國之聲的記者帳號停權。馬斯克聲稱是因為他們暴露馬斯克的實時位置等私人資訊，但未提出證據。歐盟也警告推特可能因此挨罰。不過，馬斯克17日推文表示，他將恢復被停權的記者帳號。

馬斯克16日在推特進行意見調查，詢問用戶是否該恢復人肉搜索他實時位置的記者推特。回覆的用戶中約58.7%點選立刻恢復，41.3%的回覆七天內恢復。馬斯克17日推文表示，「人們做了選擇。人肉搜索我的位置、被停權的帳戶，現在將可恢復」。

馬斯克 推特 紐約時報

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