NHTSA調查Cruise無預警煞車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已對通用汽車旗下機器人出租車部門Cruise LLC所生產的車輛自駕系統展開正式安全調查，因為收到有關Cruise車輛「可能會不恰當地緊急煞車或變得無法移動」的事件通知。初步評估涵蓋242輛Cruise自駕車，這是尋求召回前的第一步。

麥當勞 與俄羅斯 買家保持聯繫

俄羅斯漢堡店的新老闆表示，在退出俄羅斯市場後，麥當勞仍定期與其俄羅斯的繼任品牌進行接觸，以確保銷售條款得以履行。麥當勞與前加盟業者Alexander Govor達成的協議包括新品牌Vkusno & tochka必須遵守的一系列要求，包括對品牌、配色方案和產品使用的限制。

亞馬遜 將為英國桌遊製作影集

亞馬遜將獲得Games Workshop授權製作電影和電視劇。Games Workshop是廣受歡迎的桌遊「戰鎚」(Warhammer)的製作公司。該公司發表聲明表示，已與亞馬遜就其知識產權的電影和電視改編達成「原則性協議」。這些授權初步將以《戰鎚 40000》宇宙為主。

達頓餐廳業績佳 調升財測

達頓餐廳上季獲利和營收超出華爾街的預期，因為雖然受到通膨壓力，消費者仍繼續外出就餐。該公司還將2023財年獲利預期從102億元至104億元調高至103億元至104.5億元。該公司截至11月27日的第2財季調整後每股獲利1.52元，高於預期的1.44元；營收24.9億元，高於預期的24.3億元。

成本上揚 福特電動F-150漲價

福特汽車再次提高其電動F-150 Lightning起價，理由是皮卡的原材料成本較高和持續的供應鏈限制。面向商業和商業客戶的入門級F-150 Lightning Pro最新價格為5萬5974元，比之前定價上漲近8%或4000元，比2021年5月首度發表時的價格3萬9974元上漲40%。

印航向波音和空巴下大單

業內消息人士表示，印度航空即將訂購200多架波音噴氣式飛機，其中包括190架窄體737 MAX和30架廣體787，這種歷史性的機隊重組方式，幾乎可與波音的歐洲競爭對手空中巴士分庭抗禮。空巴正單獨與印度航空達成協議，其中包括至少200架A320系列窄體客機以及數十架更大的A350。