隨通膨回落 史指恐跌25%

摩根史坦利 投資長兼首席美股策略師威爾森 (Mike Wilson) 表示，美國的通膨正從較高水平回落，但美國經濟即將收縮的趨勢尚未充分反映在股市上。

勞工部本周公布的數據顯示，11月消費者價格指數(CPI)年增率放緩至7.1%，降幅超過預期，為2021年12月以來的最低水平。不過這仍然遠高於Fed 2%的通膨目標。

威爾森表示，「CPI已達到頂點、通貨膨脹也已觸及峰值。我們非常有信心，明年通膨率將會出現相當大的下滑。」

不過，他過去以來一直都在強調，隨著通膨回落，預計明年史坦普500指數將大幅走低。

威爾森指出，「我們已經討論熊市問題快12個月了。但目前看來，經濟成長放緩尚未反映在股價上。」

他預計史指可能在2023年上半年跌至3000點，相當於較14日收盤時的3995.32點再下跌25%。

Fed本周宣布今年的第7次升加息，將聯邦基金利率調升50個基點，這引發了股市的又一波拋售潮。

史指16日下跌1.1%，收於3852.36點。今年以來史指已下跌近19%。

根據摩根史坦利的預測，明年史指成份股的獲利將比市場預期低16%。

威爾森認為，無論經濟是否衰退，通膨的放緩都將會損害企業的獲利率。

他之前曾表示，「通貨膨脹是推動獲利走高的主要原因，因此隨著明年通膨率的下降，這將對股市不利。這會壓垮企業獲利。」

目前一些企業已經感受到了經濟前景不確定性帶來的痛苦，科技公司尤為明顯。

亞馬遜 和Meta的第3季業績都表現不佳。亞馬遜的營收 和獲利低於預期，而Meta報告的營收和獲利均出現下滑。而且許多企業一直在延後發布2023財年的財測。（財經新聞組）