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憂升息致衰退 股指連跌兩周

財經新聞組／綜合報導

由於投資人擔心明年因Fed持續升息而導致經濟衰退，繼續拋售股票至年底，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌281.76點或0.85%至3萬2920.46點。史坦普500指數下跌43.39點或1.11%至3852.36點。與此同時，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌105.11點或0.97%至1萬705.41點。

美股股指連續第二周下跌。史指本周下跌2.08%，12月至今下跌5.58%，因為對年底反彈的希望破滅。

16日交易特別不穩定，大量期權到期。高盛表示，有2.6兆元的指數期權到期，「相對於股票市場規模而言，這是近兩年來的最高水平」。在盤中低點，道指一度下跌547.63點，隨後收復部分失地。

拋售範圍廣泛，史指只有10支股票上漲。房地產和非必需消費品類股表現最差，分別下跌近3%和1.7%。

與此同時，在設計軟體公司Adobe第4財季獲利和財測超出預期後，股價表現出色，上漲2.99%。而在被摩根大通將股票評級從中性調升至加碼後，社交媒體Meta上漲2.82%。

在Fed 14日升息2碼將利率升至15年來最高後，本周美股就一直在下跌。Fed表示將在2023年底前繼續升息至5.1%，這個數字高於之前的預期。

宣布升息後，道指14日下跌142點，15日暴跌764點，16日進一步下跌。

股票 指數 升息

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