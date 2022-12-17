內容管理得宜 廣告商會重回推特

廣告大師李維(Maurice Levy)表示，大多數廣告商可能會重回馬斯克 徹底改造後的推特 ，但前提是須滿足一些基本條件。

他將該平台目前處境描述為處於「完全自由」的十字路口，可能導向混亂或更好的監督。他說，大多數廣告商目前處於「觀望」模式，以確定馬斯克的最終立場。

擔任世界第三大廣告和傳播公司陽獅集團(Publicis Group)監事會主席的李維說，「對於絕大多數廣告商來說，他們處於觀望狀態。」

他指出，「這是個完全自由的區域，可能會導致混亂。但業者在乎的是有無更好的控制，言論仲裁能否正常運作？」

在結束曠日持久的法律糾紛後，馬斯克於10月底以440億元價格收購推特，此後一直尋求徹底改革該平台，包括其內容審核政策。

這讓許多廣告商感到害怕，根據估計，自馬斯克接手以來，推特前10大名廣告商中有一半已經離開該平台。

即使如此，李維預計如果該公司能夠向廣告商保證它將節制內容，並維護民主自由和意見多元化，那麼絕大多數人最終會返回。

他說，「他們有點擔心言論控制會是什麼樣，內容會發生什麼。」「如果有證據顯示它運作良好，我認為大多數一開始反對的廣告商都會回歸。」

李維強調，「如果情況能如同我們所期望的，也就是擁護民主立場、意見多元化，以及不會導致極端主義的可能性，而且看不到種族主義 橫行。我相信如果重新回到之前控制良好的形態，廣告商將重回推特。」

在李維發表評論前幾小時，推特15日晚上突然暫停幾名報導該平台和馬斯克的知名記者帳號。引用的規定是14日才推出的禁止人肉搜索條款。

此次暫停也是這位億萬富翁在尋求徹底改革該平台時，採取的一系列激進舉措中的最新動作。