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美股熊市 明年上半年才觸底

財經新聞組／綜合報導
熊市仍未結束，明年上半年還會有低點出現。（美聯社）
熊市仍未結束，明年上半年還會有低點出現。（美聯社）

股市多頭最不想聽到的，可能就是熊市周期的底部目前還沒有出現。

Evercore ISI策略師伊曼紐爾(Julian Emanuel)指出：「坦白說，熊市的歷史就是這樣，當經歷過10月低點之後就會知道，在經濟衰退開始前，熊市是不會觸底的。」「我們不一定需要看到衰退的整個廣度和深度，但需要看到它真正開始。」

伊曼紐爾認為，隨著華爾街的景氣和獲利預測更能反映經濟低迷，美股將在2023年上半年觸底。這位資深策略師預計美股將在2023年底反彈，史坦普500指數最終將達到4150點左右。

史指目前為3852點，較10月中旬的低點上漲約11%。但隨著Fed繼續追求降低通膨的目標，可能會重新測試這些低點。

Fed本周升息50基點，使基準利率達到2007年以來的最高水平。然而，Fed在兩個方面也讓市場觀察人士感到意外。

首先，Fed的最新經濟預測顯示利率將在2023年達到5.1%的峰值。這比9月的預測高出50個基點。

其次，Fed主席鮑爾對政策路徑的看法比一些人預期的更強硬。在宣布升息之前，有關Fed在2023年2月因消費者物價降溫和就業市場成長放緩而升息25個基點的傳言越來越多。但情況可能不再如此。

由於擔心Fed升息過於激進，將經濟推入衰退，美股15日大跌。道瓊工業平均指數下跌超過750點，除Verizon獲大摩升評外，道指30支成份股全部下跌。

伊曼紐爾表示，「Fed也證實了衰退很可能發生。」「但是它至少目前還沒有到來。一旦它真的出現，預計市場就會出現更嚴重的投降式拋售。」

華爾街其他策略師也都號持伊曼紐爾的看法。

富國銀行策略師哈維(Chris Harvey)指出：「預計2023年將是反覆無常的一年，Fed和經濟擔憂將導致兩位數的拋售。」「最終我們看到隨著通膨熱度的消退、經濟進入萎靡不振和利率穩定期，而美股在年底收高。」

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