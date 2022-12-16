巴隆：這兩類股今年衰爆 明年可能華麗轉身

對華爾街來說，2022是不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但兩類股票特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。（路透）

2022是股市投資人不堪回首的一年，各類股表現幾乎都很差，但有兩類股票 特別遭痛毆：景氣循環股和成長股。不過，壓得愈低，日後有可能彈得愈高，值得有膽識不隨波逐流的反向操作者注意。

在聯準會（Fed）一連串猛烈升息 下，自1月來，美國長期公債殖利率 走高，削弱風險性資產如股票的投資魅力，尤以賣點在將來獲利的成長股首當其衝，股票估值被大砍。iShares羅素2000成長股ETF（代碼：IWO）年初至今已大跌27%左右。

Fed自3月以來升息戰鼓咚咚咚敲個不停，意在藉抑制需求打壓通膨，而需求減弱衝擊景氣循環股的營收和盈餘。

例如，一些原物料股就被擊倒，向家庭和企業銷售油漆、塗料的PPG工業集團（代碼：PPG）和Sherwin-Williams（代碼：SHW），年初至今股價跌幅至少24%。

銀行股也重挫。SPDR標普銀行業ETF（代碼：KBE）跌掉20%。隨著景氣減弱，貸款需求下降以及消費者和企業貸款違約風險升高，已抵銷利息收入增加的利益。

但另方面，巴隆周刊（Barron's）指出，這兩類股可能正要開始華麗轉身。

花旗全球股票策略師Robert Buckland說：「反向操作者現在正做多成長股、做空價值股，並且偏愛景氣循環股甚於防禦型類股。」

反向操作者為什麼押注於成長股和景氣循環股將鹹魚翻身？

原因之一是，隨著Fed放緩升息腳步，美債殖利率不久後可能下滑。10年期美債殖利率已從超過4.2%的多年高峰回落到約3.46%。如果通膨下滑趨勢確立，可能說服Fed調整利率升得「更高、更久」的立場。

通膨預期下降，也可能壓低殖利率，這對成長股有助益，特別是營收和獲利成長趨勢屹立不搖者。Buckland認為，通膨顧慮減輕和利率峰值下降，可望使成長股更受青睞。

對景氣循環股亦然。如果利率穩定下來，甚至反轉下滑，市場可能認為升息對經濟的傷害告一段落。儘管通膨降低可能削弱原物料等景氣循環股的訂價能力，但需求回穩的助益更大，贏家將是訂價權最強、產品和服務最優質的公司。但短期挑戰是，這類股的盈餘預測仍可能遭到下修，因為利率升高對經濟的影響會隔一段時日才會顯現。這將影響2023年初的股價表現。

結論是：只要美國經濟挺得住，金融市況也淡定，勇於在華爾街逆勢操作的投資人，此刻布局跌幅已深的優質成長股和景氣循環股，或許正是時候。