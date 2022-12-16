零售嚴重衰退 道指跌763點

在最新數據顯示11月零售銷售降幅超過預期後，美股大幅下跌，引發人們對Fed無情升息正在使經濟陷入衰退的擔憂。

道瓊工業平均指數 下跌763.54點或2.25%至3萬3202.74點，為9月以來最糟單日走勢，年底反彈的希望破滅。史坦普500指數下跌99.57點或2.49%至3895.82點，使12月跌幅達到約4.5%。那斯達克綜合指數下跌360.36點或3.23%至1萬810.53點，備受打擊的科技股指數將2022年來的跌幅擴大至近31%。

拋售範圍廣泛，史指只有14支股票上漲。大型科技股下跌，蘋果和Alphabet下跌超過4.4%，而亞馬遜和微軟下跌超過3%。Netflix下跌8.63%，之前Digiday的報告指出，這家串流媒體公司承諾若未達到收視率目標，將向廣告商返還資金。

令人失望的零售銷售報告顯示通貨膨脹正對消費者造成影響。根據商務部數據，11月零售額下降0.6%，高於《道瓊》估計的0.3%跌幅。

由於擔心Fed升息過度，美國國債殖利率 繼續下跌。10年期國債殖利率跌破3.5%。

由於對經濟衰退的擔憂加劇，銀行股也下跌。摩根大通下跌2.48%。

RBC Capital Markets分析師史派克(Joseph Spak)將特斯拉目標價從325元下修至225元。但仍維持該股優於大市的評級。