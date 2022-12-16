上季併購未見百億大型交易案

由於宏觀不利因素拖累全球市場，今年合併收購案的數量和規模均出現顯著下降。根據Willis Towers Watson的最新併購報告，3年多來首次出現第3季沒有價值超過100億元的大型交易。本季只有49筆價值超過10億元的大型交易，而去年同期完成67筆。

英國央行 升息2碼 稱繼續緊縮

英國央行將主要利率 調升50個基點，並表示需要進一步收緊政策以抑制通膨。貨幣政策委員會(MPC)以6-3票贊成升息0.5個百分點，將銀行利率提高至3.5%。與11月75個基點的漲幅相比有所放緩。14日的最新數據顯示，英國消費者物價指數(CPI)在10月創下41年新高後，11月年增率放緩至10.7%。

聯合利華明年在歐推電動拖車

聯合利華計畫2023年下半年在整個歐盟推出由電池而非柴油驅動的冷藏拖車，因為這家消費品巨頭希望減少排放和能源成本。這家英國業者是冰淇淋的主要銷售商，其目標是到2039年實現淨零排放，而飆升的汽油和柴油價格為減少其使用提供了額外的理由。

Nikola將售75電動卡車給Plug

電動卡車製造商Nikola Corp表示，將在3年內向燃料電池技術開發商Plug Power Inc.出售最多75輛Tre氫動力卡車。Plug Power將把其液氫罐車連接到Nikola的卡車上，後者將於明年開始交車，以在北美運輸綠色氫燃料。該公司還將為Nikola亞利桑納州Buckeye的氫氣樞紐項目提供液化系統。

首申失業金21.1萬人 低於估計

勞工部表示，截至12月10日當周，首次申請失業救濟金人數為21.1萬人，低於估計的23萬人；前周數據由23萬人上修至23.1萬人。4周移動平均值22萬7250人。有一周時間落差的持續申請人數為167.1萬人，與估計相同。上周數字由167.1萬下修為167萬；4周移動平均值162.5萬。

上季炒房毛利跌幅 13年來最大

隨著房市迅速降溫，炒房者發現快速獲利越來越難。根據房地產數據提供商ATTOM的數據，第3季炒房毛利降至6.2萬元，比第2季下降18.4%，同比下降11.4%；為2019年底以來的最小獲利，也是2009年以來最快的單季跌幅。投資回報率從上季的30%降至25%。