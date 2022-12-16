電動車普及化 還需更多努力

對於特斯拉 投資人和希望效仿其CEO馬斯克成功路徑的電動車 新創公司來說，過去一年讓人直如大夢初醒。

隨著利率上升和金融市場波動，許多電動車新創公司的股價下跌。2021年上市後不久市值就超過福特汽車 的Rivian Automotive Inc，過去一年市值縮水超過70%。

其他電動車新創公司表現更差。電動貨車製造商Arrival警告，它可能會在不到一年的時間內耗盡現金。在沙烏地阿拉伯主權財富基金的支持下，Lucid Group Inc努力打造其時尚的Air豪華電動車。中國特斯拉挑戰者小鵬汽車(Xpeng Inc)股價下跌超過80%。

現在最難的是：說服更多主流消費者加入。

汽車業投資超過1兆元，致力於由內燃機轉型至軟體引導的電動車革命性轉變。從底特律到上海，汽車製造商和政府決策者已經接受了電動車提供更清潔、更安全交通的承諾。歐洲和加州已將2035年定為結束銷售全新內燃機乘用車的最後期限。

特斯拉一躍成為全球市值最高的汽車製造商，去年估值達到1兆元，讓豐田汽車和福斯汽車等曾經不願轉向電動車的老牌汽車製造商相形見絀。

產業主管和預測者對於電動車能以多快的速度占領全球半數汽車市場意見不一，更不用說全部取代了。

在中國這個全球最大單一汽車市場，純電動車占據約21%的市占率。 在歐洲，電動車約占乘用車總銷量的12%。但在美國，電動車的市占率僅有6%左右。

產業高管和分析師表示，採用電動車的障礙包括缺乏公共快速充電基礎設施，以及電動車電池成本上升，因關鍵材料短缺，以及各國政府補貼的不確定性。

根據諮詢公司Auto Forecast Solutions的數據，到2029年，電動車可能占北美市場三分之一，約占全球汽車產量的26%。