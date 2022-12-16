價格飆 高階餐廳仍一位難求

即使菜單價格大幅調升，食客仍趨之若鶩。（路透）

豪華餐廳再度受到歡迎，訂位量飆升，即使菜單價格也同步大漲。

在芝加哥的米其林星級餐廳Boka，訂位量已恢復到疫情 前水平。但兩人份乾式熟成烤鴨售價110元，比兩年前高出22%。

Boka餐廳集團聯合創始人波安姆(Kevin Boehm)說，客人們會舉辦20到30人更溫馨的聚會，而不是75到150人的大型派對。

Charlie Palmer Steak NYC連鎖店銷售總監楊恩(Thomas Young)表示，私人活動訂位也在增加，但更多新客戶只想預訂可容納30至75人的房間，而不是200人。

在新冠疫情遏制措施在2020年關閉餐廳，以及該病毒的Omicron變種病毒 在2021年阻礙聚會之後，即使菜單價格上漲且經濟衰退迫在眉睫，但豪華餐廳今年仍可再次舉辦假日派對。

在知名牛排連鎖店Smith & Wollensky的波士頓分店，由於牛肉成本上漲，一份10盎司的咖啡和可可醬菲力牛排套餐現在售價65元，比2020年高出18%。

根據Knapp Track數據，由於菜單價格上漲和客流量增加，11月美國高端牛排館的同店銷售額較2019年高出17.4%。

Refinitiv數據顯示，本季Ruth's Chris Steak House所有者Ruth's Hospitality Group Inc 可望實現5.4%的可比銷售額成長。

食客仍願外出就餐的部分原因是雜貨成本漲幅甚至超過外食成本。根據美國農業部11月的預測，2022年在家吃的雜貨成本預計將上漲11-12%，而餐廳食品價格預計將上漲7-8%。

紐約最具代表性的中央公園Tavern on the Green在2020年大部分時間裡關閉，去年許多人因Omicron取消了在那裡的假日派對。

店主凱奧拉(Jim Caiola)說，現在，遊客和食客正在彌補多年失去的體驗，他們並沒有因為巧克力花生醬熔岩蛋糕售價16元而被嚇跑，這個價格比2020年1月高出14%。訂位水平高於2019年。