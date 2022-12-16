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科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

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11月零售銷售 反轉下滑0.6%

編譯易起宇、王巧文／綜合報導

美國11月零售銷售下滑幅度為近一年來最深，反映出美國民眾的商品需求已局部放緩；但上周首度請領失業救濟金人數銳減，降至9月底來新低，反映儘管科技業裁員潮，勞動市場依舊吃緊。

美國商務部15日表示，11月零售銷售較前月下滑0.6%，不如10月的增長1.3%，跌幅也大於彭博訪調分析師預測的0.2%；剔除汽油和汽車後的零售銷售則下滑0.2%。

根據這項報告，在13項零售商品類別中，11月有九項出現銷售下滑，包括電子產品、家具和建築材料。車輛銷售也同樣下滑，部分原因是二手車和卡車的價格下跌。餐廳和酒吧銷售是報告中僅有的一項服務業類別，11月銷售上升了0.9%，為連續第四個月上揚。

該報告還顯示，在高通膨和消費者偏好轉向服務業之際，消費者的商品需求已些許失去動能。雖然薪資提高和疫情期間的儲蓄有助於支撐消費者消費，但在存款利率逼近紀錄低點和信用卡卡債金額飆高之際，美國民眾已感到財務困難。

美國勞工部在同一天公布，截至12月10日為止的當周，初次請領失業救濟金人數比前一周減少2萬人，經季節調整後僅21.1萬人，遠低於分析師預估的23萬人。

在截至12月3日止當周，連續請領失業補助金人數增至167萬人，自9月中來緩步上揚，但仍處於低點，反映失業的美國人花更長時間找工作。初次請領失業救濟金人數四周移動平均值降至22萬7,250人。

上周初領失業金人數減少，適逢美國年底假期開始，不少企業都暫停或減少招募。此前，感恩節前一周申請人數衝上三個月高點。

為了降低通膨，美國聯準會（Fed）正期盼消費者支出減緩，進而放慢經濟成長。Fed官員14日一如預期地放緩升息步調，雖然通膨近幾個月來已正在減速，但決策官員也同意目前物價壓力仍然太高。

分析師 勞工部 疫情

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