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Fed鷹式修正通膨失業數據

編譯任中原／綜合報導
美國聯準會（Fed）14日宣布升息2碼。（路透）
美國聯準會（Fed）14日宣布升息2碼。（路透）

美國聯準會（Fed）14日決定升息2碼，主席鮑爾會後明示明年利率還會更高，並暗示明年升息速度將進一步減緩到每次1碼；利率預測「點陣圖」顯示明年至少將再升息3碼，預示明年2、3及5月會議將各升息1碼，達到5.00-5.25%區間；鮑爾偏「鷹派」立場令金融市場大為失望。

鮑爾在記者會上表示，「我們已收復不少失土，但還有更多工作要做」。他對10月及11月整體消費者物價指數（CPI）年升幅縮小表示歡迎，但他也警告目前水準仍高到令人無法放心；「還需要更大量證據，才能使我們更有信心認為通膨正在持續走下坡」。

官員也對通膨進行「鷹式修正」，預估明年底的核心個人消費支出（PCE）平減指數將降至3.5%，仍高於9月預測的3.1%。官員也預估，明年失業率將從今年的3.7%攀升近1個百分點到4.6%，相當符合衰退的情況。

鮑爾關切重點已轉移到工資快速上升，使勞動密集的服務業價格持續上漲，這些部門「迄今沒有多少進展，這將需要時間」。

被問到明年降息可能性時，鮑爾明白表示「我不認為我們會考慮降息，直到委員會深信通膨率正持續朝2%趨近為止」。至於接下來Fed是否會恢復到每次只升息1碼的傳統模式，鮑爾表示「大致正確」，以控管升息幅度不致過度緊縮；他表示，「我認為這種作法非常合理，尤其是在考慮到我們已經走了相當遠之後」。

最新公布的利率預測「點陣圖」，不僅大幅調高預測水位，也顯示絕大多數決策官員都支持明年進一步緊縮。19位委員中有17人預測明年至少升息3碼，其中還有七人預測至少升息4碼，只有二人預測升息2碼；最令市場失望的，是沒有一位委員預測明年會開始降息；2024年雖將降息，但只會溫和降到4.1%。

Fed決策官員認為，他們明年會堅持升息到底，但到時候實際做起來，可能不是那麼一回事，至少市場便是這麼認為。

市場預期的利率頂峰較低。目前利率期貨市場預期2月初會議將只升息1碼，3月再升1碼，達到略低於5%，然後停住，並於明年底開始降息。

美國聯邦資金利率走勢。(資料來源：Fed、CNBC)
美國聯邦資金利率走勢。(資料來源：Fed、CNBC)

升息 鮑爾 降息

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