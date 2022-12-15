我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家癌症研究所第一位女所長 證實得乳癌

紐約BQE整修 3提案加寬路面 市長：大膽想像

美國衰退警鈴已響？這指標顯示可能是如此

編譯湯淑君／綜合外電
許多雇主仍在招聘以解決缺工問題，但聯準會（Fed）官員預估，明年底前，美國失業率可能從目前的3.7%躍升到4.6%。（美聯社）
許多雇主仍在招聘以解決缺工問題，但聯準會（Fed）官員預估，明年底前，美國失業率可能從目前的3.7%躍升到4.6%。（美聯社）

美國經濟正跌向衰退嗎？如果聯準會（Fed）對2023年失業率的預測成真，答案或許是肯定的。

紐約時報報導，回顧美國歷史，每當失業率攀升，即使升幅很小，幾乎總是預告經濟正位於衰退 — 這種型態最初是由前Fed經濟學家薩姆（Claudia Sahm）在2019年發表的論文中提出。她的分析後來成為「薩姆規則」（Sahm Rule），被視為一種衰退指標。

近幾個月來，美國失業率已小幅攀升，從9月的3.5%升到11月的3.7%。若依據「薩姆規則」，倘若失業率在未來一年期間升到4%以上，那或許預示經濟衰退極可能已經展開。

Fed 14日發布的經濟預測顯示，多數決策官員預估美國失業率將在明年底前升抵4.6%，比三個月前預測的4.4%上調，也遠高於可能觸動衰退警示燈亮起的水準。按照「薩姆規則」，若失業率升幅果真那麼大，可能是經濟衰退的徵兆。

路透報導指出，假設勞動力相對持穩，而失業率從3.7%躍升到4.6%，可能導致失業人數暴增超過100萬人。

薩姆本人則語帶保留說，她首創的這項規則依據的是歷史型態，但當前經濟備受新冠肺炎疫情擾亂，「薩姆規則」在這種異常情況下未必適用。

另從Fed決策官員自己的預測看來，他們對美國經濟成長的展望也更悲觀。根據預測值的中位數，他們預估明年美國國內生產毛額（GDP）成長率僅0.5%，比9月時預估的1.2%大幅下修。甚至有兩位Fed決策官員認為，明年美國經濟將萎縮。

紐約時報 疫情 新冠肺炎

上一則

Fed又高唱鷹調…美元止跌但為何沒強彈？外匯分析師曝「表示抗議」

延伸閱讀

解放軍若侵台 美印太司令分析：中方恐遭受比俄侵烏多500倍毀滅後果

解放軍若侵台 美印太司令分析：中方恐遭受比俄侵烏多500倍毀滅後果
美援愛國者飛彈將成烏抗俄轉捩點？專家提醒效果有限

美援愛國者飛彈將成烏抗俄轉捩點？專家提醒效果有限
「拉攏盟友 不是抗中」 拜登砸錢：全面投入非洲未來

「拉攏盟友 不是抗中」 拜登砸錢：全面投入非洲未來
1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家

1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家

熱門新聞

「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃
2023年這10張返現信用卡 可以讓你省不少

2023年這10張返現信用卡 可以讓你省不少
世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃