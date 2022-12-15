鮑爾唱「鷹」調幾百遍為何市場還是不信？三理論解析

聯準會主席鮑爾。 （歐新社）

民不與官鬥，市場切勿跟聯準會（Fed）做對。這些警語投資人早該銘記在心。但任憑Fed主席鮑爾 及其同僚一再表明，升息 抗通膨還有漫漫長路要走，市場為什麼總是不予採信？

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）14日結束兩天會議，一致決議升息幅2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率提高到4.25%-4.5%。而且，從呈現官員個別利率預測的「點狀圖」，到鮑爾在記者會上的發言，也都釋出「鷹」派訊息。

根據19位Fed決策官員利率預測的中位數，Fed官員估計明年底前，聯邦資金利率將升高到5.1%，比9月底時估計的4.6%上調。

市場對Fed鷹派訊息反應淡定

儘管「點狀圖」清楚指向利率將升到5%以上，但顯然債市投資人並不信終端利率會升到5.1%。反映利率預期的美國2年期公債殖利率 14日滑落1.1個基點，降到4.217%。同時，根據CME的FedWatch，聯邦資金期貨價格顯示，市場預期Fed在1月31日至2月1日會議上，升息1碼（0.25個百分點）的機率達59%。

高盛資產管理公司多元資產投資長Maria Vassalou說：「市場樂觀看待終端利率會比較低，而且在明年下半年就降利率，這是跟Fed做對，我們認為這不切實際。除非金融危機出現或市場流動性枯竭，Fed才有必要介入，並且降低利率。」

「鷹」味濃厚的不只是「點狀圖」。鮑爾在記者會上強調「太早放鬆政策可能鑄下大錯」的歷史教訓，並表示除了一連兩個月通膨報告改善之外，仍需要見到更多證據，才會考慮採取「較不限縮」的利率政策。他還反覆指出勞動市場「非常強」，收緊貨幣政策仍有必要。

MSCI投資組合研究主管Andy Sparks說：「鮑爾強調，Fed需要見到更紮實的證據，證明通膨率正滑向央行2%目標，才可能考慮較不限縮的利率政策。在10月和11月通膨報告大幅改善之後還這麼說，是很強硬的說法。」

然而，市場反應淡定。美國股市14日收盤雖跌，但跌幅不大，甚至在鮑爾記者會進行中途還一度翻紅。美元回軟，美國長期公債殖利率小幅下滑，10年期殖利率略低於3.5%。

市場仍存疑

為什麼市場對鮑爾及其同僚的「鷹」派訊息左耳進、右耳出？為什麼市場不相信鮑爾說的話是認真的？

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，有下列幾種解釋：

一，肢體語言疑似露出「鴿」腳

鮑爾在記者會上一度遲疑很久，才繼續唸講稿。這令懷疑他只是老和尚唸經，有口無心。有些「鷹」派措詞他照稿唸，像機器人似的重複，讓交易員認為鮑爾只是「裝腔作勢」罷了，而是相信任自己的模型（顯示衰退將至，將迫使Fed降息）。在答詢時，鮑爾未把握機會抱怨金融情勢變得太寬鬆，未趁機「喊跌」股市，也被視為沖淡「鷹」味的敗筆。

二，「升息速度不再重要」投市場所好

鮑爾強調今後升息速度不再重要，更重要的利率終點何在、維持多久。這句話讓聚焦短線的投資人大受鼓舞，因為言下之意就是：明年2月升息幅度可望進一步縮小，變成升息1碼。

歐瑟士說，倘若明年底聯邦資金利率升到高於5%，即使2月只升息1碼，又能讓市場寬心多少？但若Fed願意下次只升息1碼，另可解讀成Fed對落實「限縮性」利率政策的決心不夠堅定。

TS Lombard分析師Steven Blitz就批評鮑爾：「你強烈暗示2月傾向升息1碼，由於這與市場對成長和通膨的看法很搭調，市場漠視鷹派訊息，以鴿派計價反應。結果是，市場控制你的論述詮釋權。」

渣打銀行分析師Steve Englander也持類似觀點，認為鮑爾準備考慮進一步放緩升息步調，透露出緊縮政策弱化或缺乏堅持到底的決心。

三，Fed過往紀錄不佳

在後金融海嘯的時期，Fed發布的「點狀圖」頻頻預測利率將走高，但市場總是押注利率不升反降，而且事後證明總是押注正確。仗著這些過往紀錄，市場如今變得對Fed聽其言、觀其行，其來有自。

通膨復熾使情況不同了

但歐瑟士提醒投資人：情況不同了。現在的問題是，通膨在睽違40年後首度復熾，而且情況嚴峻。在勞動市場至今仍對貨幣緊縮不為所動、工資持續勁揚的情況下，通膨雖趨緩但仍高得令人無法接受，通膨預期仍有「脫鉤」之虞，看來Fed唯有持續緊縮，別無他途。

投資人這回若堅持與Fed對做，日後恐怕得吞苦果。