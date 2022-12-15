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中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

財經簡訊

財經新聞組／整理

聯航給波音大單 股價卻跌

聯合航空雖公布重要的採購案利多，卻被通脹數據蒙上陰影，讓部分分析師開始評估該股的潛在買入機會。即使公布將向波音公司採購200架787夢幻機，但聯航股價13日下跌近7%。CFRA分析師史卡洛拉(Colin Scarola)說，下跌可能是對CPI報告的回應；因11月機票價格較10月下跌3%。

旅遊需求強 達美航空升財測

達美航空表示，旅遊熱潮尚未結束。該公司預計其調整後獲利明年將增加近一倍達到每股6元，高於分析師預期。它預測明年營收將較今年成長15%至20%，預計將帶進約455億元的營收。自由現金流可能會從明年的超過20億元增加到2024年的超過40億元，與2020年創紀錄的虧損出現急劇轉變。

利率微升 上周房貸需求增加

在經歷一個月下降之後，房貸申請量正在上升，因為當前的屋主和潛在買家都在尋求較低的房貸利率。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周申請量較前周增加3.2%。符合資格的30年期固定利率房貸的平均合約利率從6.41%略微上升至6.42%。

Meta上季接受更多內部建議

Facebook母公司Meta Platforms Inc內部獨立機構監督委員會表示，該公司第3季接受該委員會的建議比第2季更多。在截至9月30日的當季，監督委員會收到來自全球Facebook和Instagram用戶超過25萬件投訴。其中27%的建議在第3季由Meta全部或部分實施，而上季為21%。

SEC對美股進行20年最大改革

證券交易委員會(SEC)將投票決定是否提議對美股結構進行近20年來最大的改革，以促進競爭、透明度和公平性。可能的改變包括新規則，要求可交易的零售股票下單在執行前先進行競價，一項針對經紀人的最新標準賦予他們有更大權力執行客戶訂單，以及較低交易量和交易所收取的費用。

微軟2025年讓非洲1億人上網

微軟公司總裁史密斯(Brad Smith)表示，該公司目標是到2025年時為非洲1億人提供互聯網接入服務，並與衛星提供商合作，為長期採用雲端技術奠定基礎。自2017年以來，它根據其所謂的Airband計畫協助擴大了5000萬人的聯網服務，其中包括近1000萬非洲人。

利率 分析師 營收

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