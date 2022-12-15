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投資情緒惡化 衰退仍受關注

財經新聞組／綜合報導

隨著Fed繼續升息，部分經濟學家和投資人認為，Fed為降低通膨而採取的激進舉措正將經濟推向衰退。

標準普爾的調查發現，由於「經濟衰退擔憂」，投資人的風險偏好已降至9月來最低水平。標準普爾全球採購經理人指數(PMI)每月調查收集大約300家機構投資人的數據，資產規模達到3.5兆元。

標普全球市場情報首席經濟學家威廉森(Chris Williamson)表示：「美股投資人的情緒在12月惡化，10月出現的風險偏好暫時回歸已經消退。全球經濟環境和各國央行可能進一步升息被視為市場『最大的拖累因素』。

82%的受訪認為，經濟衰退是未來幾個月「最有可能」出現的情況，這是悲觀情緒的跡象代表。其中12%的人預計會出現「深度衰退」，而7月時的調查比率只有4%。

對經濟衰退的擔憂也導致49%的投資人預計美元在今年表現特別強勁之後明年將「走軟」。只有13%的投資人預計美元會繼續升值。

此外，調查還發現，從上個月到本月，投資人對股票估值的看法發生了重大轉變。隨著經濟前景變得更加黯淡，高估值現在被視為『拖累』市場。報告指出：「這在一定程度上反映出11月初以來股價有所改善，但也顯示在認為股市面臨不利因素的情況下，市場定價出現一些重新評估。」

就各個產業而言，醫療保健類股獲得投資人的青睞，而房地產仍然是「最不受歡迎的行業」，因為高利率產生了直接影響。報告指出：「平均而言，人們仍然看跌科技、通訊、工業和基礎材料類股，這主要歸因於對經濟衰退的擔憂。」

但投資人對消費性必需品的看法越來越樂觀，這些必需品是無論經濟形勢如何都不太可能從個人預算中削減的基本產品，如食品和飲料、家居用品和衛生用品。（財經新聞組）

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