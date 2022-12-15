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通膨尚未下降 股指震盪走低

財經新聞組／綜合報導

投資人消化了Fed最新的升息決定以抑制通貨膨脹，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌142.29點或0.42%至3萬3966.35點。史坦普500指數下跌24.33點或0.61%至3995.32點。那斯達克綜合指數下跌85.93點或0.76%至1萬1170.89點。

在Fed主席鮑爾表示需要更多數據才會實質改變其對通膨的看法後，主要平均指數觸及盤中低點。道指盤中一度攀升287.01點後下跌404.47點。

鮑爾說，「截至目前收到的10月和11月的通膨數據顯示，每月物價上漲速度有所放緩。但需要更多的證據才能讓人們相信通膨處於持續下降的軌道上。」

Fed在其12月政策會議結束時宣布了普遍預期的升息2碼(50基點)。與之前連續4次升息3碼(75基點)相比，漲幅較小。

Fed官員還預測明年將繼續升息，直到2024年才會降息。Fed最終會在停止升息之前將利率升至5.1%，即所謂的終端利率，高於其9月預測的4.6%水平。

值得注意的是，聯邦公開市場委員會(FOMC)在政策聲明的關鍵部分留下「預計目標範圍的持續上升將是適當的」的說法。

在Fed宣布升息後，美元最初走高。但在鮑爾新聞發布會結束時回吐了這些漲幅。美元指數收於103.55，下跌約0.4%。之前一度上漲至104.16。

升息 指數 鮑爾

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