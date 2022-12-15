我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

個人信貸拖欠率 明年將創新高

財經新聞組／綜合報導

根據主要消費者信用評級機構TransUnion的預測，明年美國消費者的個人貸款信用卡債拖欠率將創下2010年以來的最高比率。

TransUnion在最新公布的一項研究中表示，在消費者大量申請信貸一年後，貸款拖欠率將飆升。報告顯示，美國人在2022年獲得創紀錄的8750萬張新信用卡和2210萬筆個人貸款。

TransUnion美國研究和諮詢主管拉內里(Michele Raneri)表示，消費者面臨著重大的財務挑戰，包括「利率迅速上升、通膨居高不下，以及對經濟衰退的擔憂」。

TransUnion表示，雖然經濟放緩，但在接受調查的2800名美國人中，超過半數的人對未來12個月的財務狀況持樂觀態度。其中最年輕的世代表達了最大的信心。

Fed今年大幅升息以抑制通膨，本周再次提高政策利率。在這種背景下，預計放貸者將對借款人採取更嚴格的標準。

TransUnion表示，到2023年，信用卡發卡量可能會從今年的水平下滑，但拖欠率可能會從年底的2.1%上升到2023年底的2.6%。

同期，無擔保個人貸款的拖欠率可能會從4.1%上升至4.3%。

至於汽車貸款，遲繳逾期60天以上的借款人比率將在第4季攀升至1.95%，然後在明年年底下降至1.9%。對汽車的需求可能會保持強勁，庫存短缺可能會緩解。

利率上升也會對購屋造成壓力。預計明年將發放超過400萬筆房屋貸款，而2021年多達800萬筆。

貸款 信用卡 利率

上一則

歐盟投資東協 砸逾百億美元

下一則

通膨尚未下降 股指震盪走低

延伸閱讀

FT：Fed升息2碼 帶領全球央行進入新階段

FT：Fed升息2碼 帶領全球央行進入新階段
這10張返現神卡 2023年可以讓你省不少錢

這10張返現神卡 2023年可以讓你省不少錢
無論是否衰退 明年走勢悲觀

無論是否衰退 明年走勢悲觀
通膨轉趨溫和 股指連漲兩天

通膨轉趨溫和 股指連漲兩天

熱門新聞

「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃