個人信貸拖欠率 明年將創新高

根據主要消費者信用評級機構TransUnion的預測，明年美國消費者的個人貸款 和信用卡 債拖欠率將創下2010年以來的最高比率。

TransUnion在最新公布的一項研究中表示，在消費者大量申請信貸一年後，貸款拖欠率將飆升。報告顯示，美國人在2022年獲得創紀錄的8750萬張新信用卡和2210萬筆個人貸款。

TransUnion美國研究和諮詢主管拉內里(Michele Raneri)表示，消費者面臨著重大的財務挑戰，包括「利率 迅速上升、通膨居高不下，以及對經濟衰退的擔憂」。

TransUnion表示，雖然經濟放緩，但在接受調查的2800名美國人中，超過半數的人對未來12個月的財務狀況持樂觀態度。其中最年輕的世代表達了最大的信心。

Fed今年大幅升息以抑制通膨，本周再次提高政策利率。在這種背景下，預計放貸者將對借款人採取更嚴格的標準。

TransUnion表示，到2023年，信用卡發卡量可能會從今年的水平下滑，但拖欠率可能會從年底的2.1%上升到2023年底的2.6%。

同期，無擔保個人貸款的拖欠率可能會從4.1%上升至4.3%。

至於汽車貸款，遲繳逾期60天以上的借款人比率將在第4季攀升至1.95%，然後在明年年底下降至1.9%。對汽車的需求可能會保持強勁，庫存短缺可能會緩解。

利率上升也會對購屋造成壓力。預計明年將發放超過400萬筆房屋貸款，而2021年多達800萬筆。