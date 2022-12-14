FT：Fed升息2碼 帶領全球央行進入新階段

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於美東時間14日下午舉行決策會後記者會。Fed宣布升息2碼，基準利率升抵15年新高，並暗示明年仍將維持緊縮。 （路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間14日下午2時宣布升息0.5個百分點（2碼），基準利率升抵15年新高，並暗示明年仍將維持緊縮政策。同日在大西洋對岸的歐洲和英國央行 也將宣布最新利率決策，全球對抗通膨的戰役至此將邁入新階段。

在2022年最後一場決策會上，聯準會的決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）無異議同意提高聯邦資金利率目標區間至4.25%～4.5%，結束一連四次升息3碼的作法。

倫敦金融時報（FT）報導，聯準會這次放緩緊縮步調的作法，可能會在國際間起帶頭作用，同於15日舉行決策會的歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE），預料也都將升息2碼。

經濟學家表示，這三個地區的通膨都已觸頂，美國和英國本周公布的整體通膨率數據已經下滑，只是各大央行仍擔心，要讓通膨降回2%的目標可能得花太多時間。

在決策會後記者會上，Fed主席鮑爾 表示，情勢已有進展，但「我們快速緊縮行動的全面效應，至今仍未被感覺到。我們還有很多工作要做。

鮑爾對10和11月整體物價增幅放緩感到欣慰，但也警告「得需要更多證據才能有信心地說，通膨已在持續向下的路徑上」。

在決策會後聲明中，Fed表示「持續上升」的政策利率將是「適當」的，以便確保能對經濟帶來足夠的限制效應，好讓物價獲得控制。

美股在聲明出爐後翻黑，鮑爾舉行記者會期間，史坦普500指數一度挫低0.8%，那斯達克綜合指數跌1%；2年期公債殖利率 一度上揚0.03個百分點，至4.2%。

摩根大通美國利率策略共同負責人巴瑞（Jay Barry）表示，在決策出爐前，投資人便已在辯論Fed是否會把上次會後聲明中利率「持續上揚」的措辭拿掉，換上比較「鴿調」的說法。

但這次的會後聲明幾乎沒有變動，巴瑞表示這代表緊縮周期還沒結束。

與會後聲明一起發布的「點狀圖」，呈現出官員們對利率的個別預測，顯示多數人支持明年繼續緊縮。到2023年底前，利率中位數預測會升到5.1%，高於9月時預測的4.6%，這代表接下來共計還會再升3碼。

至於2024年的利率水準，多數官員預測會降到4.1%，2025年會再降到3.1%，高於三個月前預測的3.9%與2.9%。

不過鮑爾在記者會上警告，官員一直不斷上修利率峰值，「我無法很確定地告訴各位，我們不會···再次提高我們的預測。」

決策官員上調的還有對明年的通膨預期，他們偏好的通膨指標核心PCE指數，2023年預估會上升到3.5%，高於9月預測的3.1%。本月初公布的數據顯示，剔除食品和能源價格後的10月核心PCE年升5%。

但就算到2024年，多數官員認為核心PCE年升幅只會稍降到2.5%，仍高於Fed設定的2%目標，可能一直要到2025年才會降到2.1%。

至於經濟展望較先前悲觀，官員最新預測明年國內生產毛額（GDP）僅有0.5%的成長幅度，2024年稍稍加速至1.6%，失業率則會升到4.6%。

三個月前，多數Fed官員預測2023年經濟成長率會達到1.2%，隔年再增速至1.7%，而失業率最多只會升到4.4%。